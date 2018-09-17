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بالصور..الأميرة للا خديجة تبهر المغاربة في أول نشاط رسمي لها

بتاريــخ : 17 شتنبر 2018 / 22:34 بالصور..الأميرة للا خديجة تبهر المغاربة في أول نشاط رسمي لها | بوليتيك
بالصور..الأميرة للا خديجة تبهر المغاربة في أول نشاط رسمي لها
أبهرت الأميرة للا خديجة، المغاربة، عقب تداول العديد من الصور الخاصة بها بمواقع التواصل الاجتماعي، والتي ظهرت خلالها إلى جانب والدها الملك محمد السادس، وشقيقها الأمير مولاي الحسن، بالقصر الملكي

"شوف تيفي"

أبهرت الأميرة للا خديجة، المغاربة، عقب تداول العديد من الصور الخاصة بها بمواقع التواصل الاجتماعي، والتي ظهرت خلالها إلى جانب والدها الملك محمد السادس، وشقيقها الأمير مولاي الحسن، بالقصر الملكي بالرباط، الذي احتضن حفل تقديم الحصيلة المرحلية والبرنامج التنفيذي في مجال دعم التمدرس وتنزيل إصلاح التربية والتكوين.

وعبر المغاربة النشطاء عن إعجابهم الكبير بالأميرة للا خديجة وبسعادتهم التي لا توصف عقب مشاركتها في أول نشاط رسمي إلى جانب والدها الملك محمد السادس وشقيقها الأمير مولاي الحسن، مؤكدين في الوقت نفسه على أن الأميرة ظهرت بشكل أنيق ورزين، واستطاعت بإطلالتها المتميزة دخول قلوب ملايين المغاربة.

ومن جهة أخرى، استغل نشطاء الفرصة للتعبير عن حبهم الكبير للملك محمد السادس ولجميع أفراد الأسرة العلوية الشريفة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الأميرة للا خديجة نشطاء المغاربة الملك محمد السادس

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