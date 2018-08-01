بالفيديو..أول نشاط رسمي للأميرة للا خديجة خلال تقديم الحصيلة المرحلية والبرنامج التنفيذي في مجال دعم التمدرس وتنزيل إصلاح التربية والتكوين ﻿

حضرت الأميرة للا خديجة، يومه الاثنين، أول نشاط رسمي لها، حيث رافقت والدها الملك محمد السادس، وشقيقها ولي العهد الأمير مولاي الحسن، بالقصر الملكي بالرباط، خلال حفل تقديم الحصيلة المرحلية

"شوف تيفي"

حضرت الأميرة للا خديجة، يومه الاثنين، أول نشاط رسمي لها، حيث رافقت والدها الملك محمد السادس، وشقيقها ولي العهد الأمير مولاي الحسن، بالقصر الملكي بالرباط، خلال حفل تقديم الحصيلة المرحلية والبرنامج التنفيذي في مجال دعم التمدرس وتنزيل إصلاح التربية والتكوين.

وفي بداية هذا الحفل الذي حضرته الأميرة لآلة خديجة ، ألقى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، بين يدي الملك، كلمة أكد فيها أن البرنامج التنفيذي الذي تم إعداده، طبقا للتوجيهات الملكية السامية، ينسجم تمام الانسجام مع مضامين الخطاب الملكي السامي الموجه للأمة بمناسبة الذكرى الـ19 لتربع الملك على عرش أسلافه الميامين (30 يوليوز 2018)، وكذا مع مضامين الخطاب الملكي السامي الموجه للأمة بمناسبة الذكرى الـ65 لثورة الملك والشعب (20 غشت 2018).

وترأس الملك، كذلك بحضور الأمير مولاي الحسن والأميرة للا خديجة حفل التوقيع على ثلاث اتفاقيات شراكة، تتعلق الأولى بتمديد وتطوير برنامج "تيسير"، للداخليات والمطاعم المدرسية، وقعها محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وسعيد أمزازي،وتهم الاتفاقية الثانية خلق مركزين للتكوين المهني في مهن الصحة بالرباط والدار البيضاء.

و حضر هذا الحفل رئيس الحكومة ورئيسا مجلسي النواب والمستشارين ومستشارو الملك وأعضاء الحكومة ورؤساء الجامعات والعديد من الشخصيات السامية. وفي ختام هذا المراسيم، أقام الملك، حفل استقبال على شرف الشخصيات الحاضرة.