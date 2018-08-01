الملك محمد السادس يوشح مجموعة من الأساتذة والأطر التربوية بأوسمة ملكية ﻿

وشح الملك محمد السادس يومه الاثنين، خلال حفل تقديم الحصيلة المرحلية والبرنامج التنفيذي في مجال دعم التمدرس وتنزيل إصلاح التربية والتكوين، مجموعة من الأساتذة والأطر التربوية، بأوسمة ملكية.

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وشح الملك محمد السادس يومه الاثنين، خلال حفل تقديم الحصيلة المرحلية والبرنامج التنفيذي في مجال دعم التمدرس وتنزيل إصلاح التربية والتكوين، مجموعة من الأساتذة والأطر التربوية، بأوسمة ملكية.

وقد شملت لائحة المستفيدين من الأوسمة الملكية بمختلف درجاتها، وفقا لوكالة المغرب العربي للانباء، اليوم الاثنين، مجموعة من الأساتذة وأطر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي:

وهي كالتالي:

وسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط:

- محمد كراخي، أستاذ مبرز في مادة الرياضيات بالأقسام التحضيرية بثانوية التميز ابن جرير بالرحامنة.

- التهامي الحلقوج، أستاذ مبرز في مادة العلوم الفيزيائية بالأقسام التحضيرية بثانوية التميز ابن جرير بالرحامنة.

- الزهراء صويبري، مديرة الثانوية الإعدادية الإمام البخاري بالرباط.

- إدريس الصمدي، أستاذ التعليم الابتدائي بمدرسة ابن زيدون بالعيون.

- توفيق الجغم، أستاذ التعليم التأهيلي بثانوية وادي المخازن بمكناس.

- محمد كعب، أستاذ التعليم الابتدائي، مدير مساعد بالمجموعة المدرسية أومناست بالحوز.

- خديجة بيادي، أستاذة التعليم الابتدائي بمدرسة أبو الحسن القابسي بسلا.

- مريم العمراني، أستاذة التعليم الابتدائي بمدرسة علي بن أبي طالب بوزان.

الوسام العلوي من درجة ضابط:

- كريستوف بوكيل، المسؤول عن الأقسام التحضيرية بثانوية التميز ابن جرير بالرحامنة.

وسام المكافأة الوطنية من درجة فارس:

- مريم ماء العينين، أستاذة التعليم الابتدائي بمدرسة بئر كندوز بأوسرد.

- محمد السليماني، أستاذ التعليم الابتدائي بمجموعة مدارس أولاد هماد بتارودانت.

- عبد المالك زهير، أستاذ التعليم الابتدائي بمجموعة مدارس سيدي داود بجرادة.

- فريدة الصمدي، أستاذة التعليم التأهيلي، الحارسة العامة لداخلية ثانوية أم المؤمنين بتطوان.

- حميد انرغي، أستاذ التعليم الابتدائي بمجموعة مدارس آيت إعلا وحدة آيت حمي بتنغير.

وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة:

- نجاة شاريابكة، أستاذة التعليم الابتدائي بمجموعة مدارس طارق بن زياد بآسا- زاك.

- عبد الله وهبي، أستاذ التعليم الابتدائي بمجموعة مدارس الجيل الجديد بتزنيت.

وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الأولى:

- ثريا السعودي، أستاذة التعليم التأهيلي بثانوية علال الفاسي بالرباط.

وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الثانية:



- هشام الفقيه، أستاذ التعليم الابتدائي بمجموعة مدارس بينتي بالحسيمة.