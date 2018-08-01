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حصري..هذه هوية الشخص الملتحي اللي هدد عيوش بالذبح

بتاريــخ : 17 شتنبر 2018 / 21:31 حصري..هذه هوية الشخص الملتحي اللي هدد عيوش بالذبح | بوليتيك
حصري..هذه هوية الشخص الملتحي اللي هدد عيوش بالذبح
تمكنت ''شوف تيفي'' من الوصول إلى هوية الشخص الذي ظهر بمقطع فيديو جد صادم تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله وهو يهدد ''نور الدين عيوش'' عضو للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، بقتله وفصل رأسه عن

"شوف تيفي"

تمكنت "شوف تيفي" من الوصول إلى هوية الشخص الذي ظهر بمقطع فيديو جد صادم تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله وهو يهدد "نور الدين عيوش" عضو للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، بقتله وفصل رأسه عن جسده بسبب دعمه لطرح إدماج الدارجة بالمقررات والعمل ... ويتعلق الأمر بشخص ينحدر من مدينة طنجة.

وأوضح مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن هذا الشخص الملتحي يدعى "س.ع"، يقطن بأحد أشهر أحياء مدينة طنجة، ويملك مقهى شعبي، مشيرا إلى أنه من ذوي السوابق في قضايا مختلفة كالاتجار في المخدرات وتعاطيها والقتل العمد والسرقة الموصوفة والضرب والجرح بالسلاح الأبيض وإحداث فوضى والسكر العلني والسياقة في حالة سكر قضى بموجبها عقوبات حبسية متفاوتة وصلت آخرها إلى خمس سنوات، سنة 1990.

وكانت "شوف تيفي"، سباقة في الكشف عن مضمون هذا الفيديو الخطير الذي اعتبره النشطاء المتفاعلون معه، تهديدا صريحا وخطيرا من هذا الشخص من المحتمل أن يقوده للمساءلة القانونية.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي نبيل عيوش النشطاء المساءلة القانونية الملتحي

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