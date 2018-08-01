رقية الدرهم: هناك عجز على مستوى المبادلات الاقتصادية والتجارية مع البوسنة ﻿

أجرت كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية، رقية الدرهم، اليوم الاثنين بالرباط، مباحثات مع وفد من رجال أعمال من البوسنة، همت سبل تعزيز

شوف تيفي و.م.ع

أجرت كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية، رقية الدرهم، اليوم الاثنين بالرباط، مباحثات مع وفد من رجال أعمال من البوسنة، همت سبل تعزيز المبادلات التجارية، وبحث الفرص الاقتصادية بين البلدين.

وأشارت الدرهم، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أنه بخلاف العلاقات السياسية المتميزة التي تجمع بين المغرب وجمهورية البوسنة والهرسك، يسجل "عجز" على مستوى المبادلات الاقتصادية والتجارية، والذي "لا يعكس طموحات البلدين" في هذا المجال.

من جانبها، ذكرت رئيسة البعثة البوسنية، إيناس أليسكوفيتش، أن هذه الزيارة المنظمة بمبادرة من غرفة التجارة الخارجية بالبوسنة، تهدف إلى إقامة تواصل ملموس وعلاقات تجارية مع فاعلين من القطاع الخاص المغربي، تضم ممثلين عن المقاولات الأكثر تصديرا في البلاد في قطاعات الصناعات الدفاعية والغذائية، والكيماويات والهندسة، وكذا مع مؤسسات تابعة للدولة تدعم التطور والاستثمارات بين البلدين.