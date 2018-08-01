 رقية الدرهم: هناك عجز على مستوى المبادلات الاقتصادية والتجارية مع البوسنة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصور..الأميرة للا خديجة تبهر المغاربة في أول نشاط رسمي لها | بوليتيك

بالصور..الأميرة للا خديجة تبهر المغاربة في أول نشاط رسمي لها

الملك يترأس حفل تقديم الحصيلة المرحلية والبرنامج التنفيذي في مجال دعم التمدرس وتنزيل إصلاح التربية والتكوين | بوليتيك

الملك يترأس حفل تقديم الحصيلة المرحلية والبرنامج التنفيذي في مجال دعم التمدرس وتنزيل إصلاح

بالفيديو..أول نشاط رسمي للأميرة للا خديجة خلال تقديم الحصيلة المرحلية والبرنامج التنفيذي في مجال دعم التمدرس وتنزيل إصلاح التربية والتكوين | بوليتيك

بالفيديو..أول نشاط رسمي للأميرة للا خديجة خلال تقديم الحصيلة المرحلية والبرنامج التنفيذي في مجال

الملك محمد السادس يوشح مجموعة من الأساتذة والأطر التربوية بأوسمة ملكية | بوليتيك

الملك محمد السادس يوشح مجموعة من الأساتذة والأطر التربوية بأوسمة ملكية

حصري..هذه هوية الشخص الملتحي اللي هدد عيوش بالذبح | بوليتيك

حصري..هذه هوية الشخص الملتحي اللي هدد عيوش بالذبح

رقية الدرهم: هناك عجز على مستوى المبادلات الاقتصادية والتجارية مع البوسنة | بوليتيك

رقية الدرهم: هناك عجز على مستوى المبادلات الاقتصادية والتجارية مع البوسنة

عاجل...القرطاس يلعلع بمدينة بنسليمان لإيقاف شخص خطير+فيديو مثير يوثق للواقعة | حوادث و حقوق

عاجل...القرطاس يلعلع بمدينة بنسليمان لإيقاف شخص خطير+فيديو مثير يوثق للواقعة

إيقاف شخصين قاما بالتحرش بقاصرتين بطانطان | حوادث و حقوق

إيقاف شخصين قاما بالتحرش بقاصرتين بطانطان

كواليس المنافسة على مقعد برلماني بالانتخابات الجزئية لدائرة المضيق - الفنيدق.. وحزب الحمامة يكسب تعاطف الساكنة والفاعلين | بوليتيك

كواليس المنافسة على مقعد برلماني بالانتخابات الجزئية لدائرة المضيق - الفنيدق.. وحزب ''الحمامة''

العثماني والدارجة والسياسة الصغيرة

رقية الدرهم: هناك عجز على مستوى المبادلات الاقتصادية والتجارية مع البوسنة

بتاريــخ : 17 شتنبر 2018 / 20:29 رقية الدرهم: هناك عجز على مستوى المبادلات الاقتصادية والتجارية مع البوسنة | بوليتيك
رقية الدرهم: هناك عجز على مستوى المبادلات الاقتصادية والتجارية مع البوسنة
أجرت كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية، رقية الدرهم، اليوم الاثنين بالرباط، مباحثات مع وفد من رجال أعمال من البوسنة، همت سبل تعزيز

شوف تيفي و.م.ع

 أجرت كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية، رقية الدرهم، اليوم الاثنين بالرباط، مباحثات مع وفد من رجال أعمال من البوسنة، همت سبل تعزيز المبادلات التجارية، وبحث الفرص الاقتصادية بين البلدين.

وأشارت الدرهم، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أنه بخلاف العلاقات السياسية المتميزة التي تجمع بين المغرب وجمهورية البوسنة والهرسك، يسجل "عجز" على مستوى المبادلات الاقتصادية والتجارية، والذي "لا يعكس طموحات البلدين" في هذا المجال.

من جانبها، ذكرت رئيسة البعثة البوسنية، إيناس أليسكوفيتش، أن هذه الزيارة المنظمة بمبادرة من غرفة التجارة الخارجية بالبوسنة، تهدف إلى إقامة تواصل ملموس وعلاقات تجارية مع فاعلين من القطاع الخاص المغربي، تضم ممثلين عن المقاولات الأكثر تصديرا في البلاد في قطاعات الصناعات الدفاعية والغذائية، والكيماويات والهندسة، وكذا مع مؤسسات تابعة للدولة تدعم التطور والاستثمارات بين البلدين.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب البوسنة دبلوماسية علاقات

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالصور..الأميرة للا خديجة تبهر المغاربة في أول نشاط رسمي لها | بوليتيك

بالصور..الأميرة للا خديجة تبهر المغاربة في أول نشاط رسمي لها

الملك يترأس حفل تقديم الحصيلة المرحلية والبرنامج التنفيذي في مجال دعم التمدرس وتنزيل إصلاح التربية والتكوين | بوليتيك

الملك يترأس حفل تقديم الحصيلة المرحلية والبرنامج التنفيذي في مجال دعم التمدرس وتنزيل إصلاح التربية والتكوين

بالفيديو..أول نشاط رسمي للأميرة للا خديجة خلال تقديم الحصيلة المرحلية والبرنامج التنفيذي في مجال دعم التمدرس وتنزيل إصلاح التربية والتكوين | بوليتيك

بالفيديو..أول نشاط رسمي للأميرة للا خديجة خلال تقديم الحصيلة المرحلية والبرنامج التنفيذي في مجال دعم التمدرس وتنزيل إصلاح التربية والتكوين

الملك محمد السادس يوشح مجموعة من الأساتذة والأطر التربوية بأوسمة ملكية | بوليتيك

الملك محمد السادس يوشح مجموعة من الأساتذة والأطر التربوية بأوسمة ملكية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

تفاصيل أول نشاط رسمي للأميرة لآلة خديجة | قنوات أخرى
منذ 14 دقيقة

تفاصيل أول نشاط رسمي للأميرة لآلة خديجة

أول نشاط رسمي للأميرة لآلة خديجة بحضور والدها الملك محمد السادس | قنوات أخرى

أول نشاط رسمي للأميرة لآلة خديجة بحضور والدها الملك محمد السادس

خروج إعلامي مثير و غير متوقع للشركة صاحبة عرض البيكيني بأكادير..العرض ديال الملابس الداخلية كان فيه غير العيالات و العارضات أجنبيات فين كاين المشكل؟؟ | بــووز

خروج إعلامي مثير و غير متوقع للشركة صاحبة عرض البيكيني بأكادير..العرض ديال الملابس الداخلية كان فيه غير العيالات و العارضات أجنبيات فين كاين المشكل؟؟

فيديو جديد يشعل الفيسبوك..مرة أخرى زورق إسباني كيحرك مغاربة بالفنيدق | قنوات أخرى

فيديو جديد يشعل الفيسبوك..مرة أخرى زورق إسباني كيحرك مغاربة بالفنيدق

﻿

آخر المستجدات

بالصور..الأميرة للا خديجة تبهر المغاربة في أول نشاط رسمي لها | بوليتيك
منذ 22 دقيقة

بالصور..الأميرة للا خديجة تبهر المغاربة في أول نشاط رسمي لها

الملك يترأس حفل تقديم الحصيلة المرحلية والبرنامج التنفيذي في مجال دعم التمدرس وتنزيل إصلاح التربية والتكوين | بوليتيك

الملك يترأس حفل تقديم الحصيلة المرحلية والبرنامج التنفيذي في مجال دعم التمدرس وتنزيل إصلاح

بالفيديو..أول نشاط رسمي للأميرة للا خديجة خلال تقديم الحصيلة المرحلية والبرنامج التنفيذي في مجال دعم التمدرس وتنزيل إصلاح التربية والتكوين | بوليتيك

بالفيديو..أول نشاط رسمي للأميرة للا خديجة خلال تقديم الحصيلة المرحلية والبرنامج التنفيذي في مجال

الملك محمد السادس يوشح مجموعة من الأساتذة والأطر التربوية بأوسمة ملكية | بوليتيك

الملك محمد السادس يوشح مجموعة من الأساتذة والأطر التربوية بأوسمة ملكية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.