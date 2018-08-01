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إيقاف شخصين قاما بالتحرش بقاصرتين بطانطان

بتاريــخ : 17 شتنبر 2018 / 19:34 إيقاف شخصين قاما بالتحرش بقاصرتين بطانطان | حوادث و حقوق
إيقاف شخصين قاما بالتحرش بقاصرتين بطانطان
علمت ''شوف تيفي'' أن قاصرتين تعرض مؤخراً للتحرش الجنسي من طرف شخصين مجهولين على مستوى الحي الجديد بطانطان.

شـوف تيفي: طانطان

علمت "شوف تيفي" أن قاصرتين تعرض مؤخراً للتحرش الجنسي من طرف شخصين مجهولين على مستوى الحي الجديد بطانطان.

وحسب مصدر أمني، أنه على إثر شكاية توصلت بها المصالح الأمنية بالمنطقة الإقليمية للأمن بطانطان المتعلقة بتعرض قاصرتين للتحرش الجنسي من طرف شخصين مجهولين على مستوى الحي الجديد، قامت فرقة الشرطة القضائية بمجموعة من الأبحاث والتحريات لتتمكن من إيقاف المشتبه بهما حيث تبين أن أحدهما قاصر ذو 16 سنة، والذي تم العثور بحوزته على كمية من مسكر ماء الحياة.

هذا، وبأمر من النيابة العامة المختصة تم الاحتفاظ بالقاصر بالمكان المخصص للأحداث، فيما تم وضع الراشد تحت الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب طانطان التحرش الجنسي قاصرتين شخصين مجهولين الحي الجديد مسكر ماء الحياة قاصر

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