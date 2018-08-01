كواليس المنافسة على مقعد برلماني بالانتخابات الجزئية لدائرة المضيق - الفنيدق.. وحزب ''الحمامة'' يكسب تعاطف الساكنة والفاعلين ﻿

يبدو أن الصراع على مقعد برلماني بالانتخابات الجزئية بدائرة المضيق الفنيدق، بدأ العد العكسي ولاسيما بعد انتهاء الحملة ، وبدأت تتضح معالمه في ظل بروز معطيات ميدانية وتحالفات منها ما هو معلن ومنها ما

شوف تيفي

يبدو أن الصراع على مقعد برلماني بالانتخابات الجزئية بدائرة المضيق الفنيدق، بدأ العد العكسي ولاسيما بعد انتهاء الحملة ، وبدأت تتضح معالمه في ظل بروز معطيات ميدانية وتحالفات منها ما هو معلن ومنها ما يدار في الكواليس.

وحسب معلومات تروج محليا فكل المؤشرات بدأت تصب في معترك وعش الحمامة بعمالة المضيق الفنيدق، وذلك بعدما استطاع أحمد المرابط السوسي رئيس جماعة المضيق والبرلماني السابق عن ذات الدائرة تجميع الأحزاب غير المشاركة في الانتخابات الجزئية، بل استطاع حتى اختراق بعض القلاع المضادة له، حيث استمال جزءا من حزب البام في جماعة المضيق الذي يتموقع ضمن خانة المعارضة بالجماعة التي يسيرها.



وحسب مصادر إعلامية محلية فقد استطاع المرابط السوسي حشد واستمالة الجناح القوي داخل البام بإقليم المضيق الفنيدق، حيث عقد جلسة يوم السبت الماضي 15 شتنبر الجاري بمدينة مرتيل مع قيادات محلية وإقليمية، استطاع خلالها كسب تعاطفهم وتحفيزهم من أجل النزول في الرمق الأخير من الحملة إلى صفه، لمواجهة منافسه الشرس مرشح العدالة والتنمية بذات الدائرة، والذي قد يشكل تهديدا كبيرا له، وهو ما لا يرتضيه حزب بنشماش وطنيا وجهويا وإقليميا، حيث استغل المرابط السوسي هذا المعطى لتحفيز الباميين سواء بمرتيل أو الفنيدق أو المضيق لأجل قطع الطريق على حزب العثماني للظفر بالمقعد الثاني بالعمالة، والذي إذا ما تحقق ذلك سيشكل صفعة سياسية لجميع الفرقاء السياسيين بالعمالة، وهو الشيء الذي جعل الباميين بالعمالة يولون وجوههم نحو الحمامة، على اعتبارها الوحيدة التي بإمكانها إطفاء القنديل الانتخابي.



وفي ذات السياق لم يركن السوسي في تحالفاته إلى استمالة الباميين بالدائرة بل تعداه إلى فتح الـ''كتاب'' بعمالة المضيق الفنيدق، من خلال إحداث الشرخ بحزب علي يعتة، حيث أحدث شرخا داخله واستطاع استمالة جناح قوي داخل الجماعة التي يسيرها، الذي عبر علانية عن دعمه له ولحملته الانتخابية.

من جهة أخرى ، كل هذه التحالفات والمعطيات بدأت تقوي حظوظه الانتخابية، على اعتبار أن السوسي استغل شبح وخطر المد ''القنديلي'' بالعمالة، وجعله يصب في مصلحته ومصلحة تحالفاته الانتخابية، فلا أصدقاء بنشماش يرتضون أن تصبح العمالة قلعة للعدالة والتنمية، ولا حتى رفاق بنعبد الله سينظرون بعين الرضى لهذا الاكتساح الانتخابي لمرشح العثماني لأحد القلاع البيبساوية بالمغرب، وهو ما جعلهم يمعنون في خريطة المرشحين الأكثر حظا لإيقاف هذا الشبح، وشرعوا في تحريك آلاتهم الانتخابية لمواجهته.

بالمقابل فإن أصدقاء العثماني، الذين نزلت قياداتهم الوطنية الجهوية بثقلها لأجل تدعيم حظوظ ''عبد الرحيم الناو'' في هذه الجزئيات، فيراهنون على كتلتهم الناخبة بالعمالة، بالإضافة إلى رهانهم القوي على مرشح حزب السنبلة الذي سيشكل شوكة في عنق الحمامة، من خلال منافسته داخل مدينة المضيق، واستغلال الصراع السياسي والانتخابي بين أحمد المرابط السوسي وعبد الواحد الشاعر، وجعله يصب في مصلحة القنديل في نهاية المطاف.

يُـــــشار أن التنافس الانتخابي على المقعد الثاني بالعمالة لن يخرج عن دائرة ممثل الحمامة والقنديل بدرجة كبرى ومرشح السنبلة في الدرجة الثانية، والذي قد يكون ورقة الـ''جوكر الانتخابي'' حيث أن قوته أو ضعفه سيتم استغلالها من هذا المرشح أو ذاك ويبقى مرشح حزب السبع ''إسحاق شارية'' خارج المنافسة.