بوريطة: إيران تتطلع إلى توسيع هيمنتها في شمال وغرب إفريقيا من خلال دعمها لـ''البوليساريو'' ﻿

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، أن إيران تتطلع إلى الاستفادة من دعمها لـ ''البوليساريو'' من أجل توسيع هيمنتها في منطقة شمال وغرب إفريقيا.

شوف تيفي

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، أن إيران تتطلع إلى الاستفادة من دعمها لـ ''البوليساريو'' من أجل توسيع هيمنتها في منطقة شمال وغرب إفريقيا.

وأضاف بوريطة في حديث للموقع الإخباري الأمريكي ''بريتبار'' اليوم الاثنين، ''لاسيما في البلدان الواقعة على الواجهة الأطلسية، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق هنا بواجهة ''للهجوم الذي تشنه طهران في إفريقيا''.

وأوضح عبر ذات الموقع، أن ''إيران ترغب في استخدام دعمها لـ ''البوليساريو'' لتحويل النزاع الإقليمي بين الجزائر والجبهة الانفصالية من جهة، والمغرب من جهة ثانية، إلى وسيلة تمكنها من توسيع هيمنتها في شمال وغرب إفريقيا، وخاصة في الدول الواقعة بالساحل الأطلسي''.

وأبرز أن ''البوليساريو'' ليست سوى جزء من ''نهج عدواني'' لإيران تجاه شمال وغرب إفريقيا، مشيرا إلى أن الجبهة الانفصالية تعد منظمة ''جاذبة'' بالنسبة لطهران وحزب الله.

وحذر بوريطة من ''الارتباط'' القائم بين حزب الله و''البوليساريو''، والذي يكتسي، بحسبه، طابعا ''جد خطير'' بالنسبة لشمال إفريقيا. وأوضح أن ''البوليساريو''، التي تعتبر حركة عسكرية، تمثل ''عاملا إيجابيا لإيران لكونها تعرف المنطقة. وهم (عناصر البوليساريو) مهربون (..) وملمون بالطرق''.

كما أشار إلى أنه بالنظر إلى الدور المركزي الذي أضحت تلعبه ''البوليساريو'' في الجهود التي تبذلها طهران بشمال وغرب إفريقيا، وعلى ضوء دعم إدارة جورج بوش السابقة في 2006 لمخطط الحكم الذاتي، فإنه ''من الحيوي بالنسبة لإدارة ترامب اتخاذ خطوات ملموسة لتيسير تطبيق هذا المخطط''. وقال إن هذا النهج سيساعد في استقرار الوضع بشمال إفريقيا ويحد من مناورات إيران وطموحاتها التوسعية في المنطقة. وأشار الوزير إلى أن '' الإدارات الأمريكية المتعاقبة، بدءا بإدارة بيل كلينتون ثم جورج بوش الإبن، وحتى الإدارة الحالية، أكدوا بوضوح أن مخطط الحكم الذاتي يشكل حلا يتسم بالمصداقية والجدية والواقعية'' لقضية الصحراء، مشيرا إلى أنه آن الأوان اليوم للانتقال من التصريحات إلى الفعل.

وتساءل الوزير ''إذا كنتم تعتبرون المخطط جادا وذا مصداقية وواقعيا، فماذا بوسعكم القيام به، عمليا، للمضي قدما نحو الأمام''، موضحا أن حل قضية الصحراء المغربية سيكون له أثر ''عميق'' على السياسة العربية بشكل عام عبر دعم الدول العربية الأكثر اعتدالا.

وبالنسبة لبوريطة، فإن إدارة ترامب تتوفر على ''كل ما يلزم للمضي قدما في هذه المسألة ونحن نطلب دعمها'' في هذا الاتجاه.

كما لفت وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الانتباه إلى أن إيران حاولت إيجاد حضور لها في المغرب''، قائلا ''اليوم، هم (الإيرانيون) يقومون بنفس الجهود بباقي دول شمال إفريقيا. ويستقطبون بعض شبابنا عن طريق تمكينهم من منح دراسية''، مضيفا أن طهران تطلق أعمالا ''تبشيرية'' لدى الجالية المغربية المقيمة بالخارج، لاسيما في بلجيكا.

وأكد، من جهة أخرى، أن حزب الله يشكل ''تهديدا'' اقتصاديا بإفريقيا، معربا عن اعتقاده بأنه لا ينبغي أن نقلل من شأن ما تفعله إيران في إفريقيا جنوب الصحراء عبر مبادرات ذات صبغة مالية''.