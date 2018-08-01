 عاجل..حالة استنفار أمني داخل ''كراج'' بشارع مشهور فكازا ورجال الخيام يدخلون على الخط ﻿
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عاجل..حالة استنفار أمني داخل كراج بشارع مشهور فكازا ورجال الخيام يدخلون على الخط | بوليتيك

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عاجل..حالة استنفار أمني داخل ''كراج'' بشارع مشهور فكازا ورجال الخيام يدخلون على الخط

بتاريــخ : 17 شتنبر 2018 / 18:32 عاجل..حالة استنفار أمني داخل كراج بشارع مشهور فكازا ورجال الخيام يدخلون على الخط | بوليتيك
عاجل..حالة استنفار أمني داخل ''كراج'' بشارع مشهور فكازا ورجال الخيام يدخلون على الخط
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن شارع يعقوب المنصور بمدينة الدار البيضاء، يعرف حالة استنفار أمني، في هذه اللحظات من يومه الاثنين، حيث حلت فرقة تابعة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية ''البسيج''، بمرآب

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن شارع يعقوب المنصور بمدينة الدار البيضاء، يعرف حالة استنفار أمني، في هذه اللحظات من يومه الاثنين، حيث حلت فرقة تابعة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية ''البسيج''، بمرآب خاص بركن السيارات تابع لعمارة سكنية، يوجد بالقرب من شركة تأمينات معروفة.

وأوضح المصدر ذاته أن المعطيات الأولى، تشير إلى أن عناصر ''البسيج''، أوقفت سيدة داخل ''الكراج'' خلال محاولتها مغادرته بواسطة سيارة.

وأضاف ذات المصدر أن الأسباب الكامنة وراء إيقاف هذه السيدة، ما تزال إلى حدود الساعة مجهولة.

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