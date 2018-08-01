القضية شعلات.. جمعيات المُــجتمع المدني بفــاس تنتفض في وجه عُمدة المدينة ''إدريس الأزمي'' وتتوعـدُه بالتصعيد ﻿

دعت فعاليات مدنية فاس للاحتجاج على تصريحات عمدة المدينة وتهديده جمعويين لـ ''تلجيم ومصادرة حقهم في الاحتجاج على تدبيره ...''، معلنة تشبثها بالحق الدستوري في الترافع على قضايا وهموم المدينة في إطار

شوف تيفي: م.القاسمي

دعت فعاليات مدنية فاس للاحتجاج على تصريحات عمدة المدينة وتهديده جمعويين لـ ''تلجيم ومصادرة حقهم في الاحتجاج على تدبيره ...''، معلنة تشبثها بالحق الدستوري في الترافع على قضايا وهموم المدينة في إطار الاحترام التام للثوابت الوطنية والتوجيهات الملكية المحفزة على إشراك المجتمع المدني والمواطنين في تدبير شؤونهم المحلية.

ووقعت عشر جمعيات محلية مُــؤسسة بذلك تنسيقية لـ'' فعاليات المجتمع المدني من أجل المساهمة في إنقاذ مدينة فاس''، بيانا، أثارت فيه الانتباه إلى الوضعية المزرية التي تعيشها المدينة جراء ما أسمته ''سوء تدبير المجالس المنتخبة''، مؤكدة أن مبادرتها تهدف لتقديم الحلول والمقترحات للخروج من هذه الوضعية المتدهورة على كافة المستويات.

وعبّــرت جمعيات المجتمع المدني بفاس عن انشغالها العميق بتدهور أوضاع المدينة الاقتصادية، وتدحرجها من المرتبة الثانية وطنيا إلى الرتبة 12 مع تراجع مؤشرات النمو في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والرياضية والبيئية والثقافية، رغم أن الكثافة السكانية تبقى نفسها.

واتهمت العمدة الأزمــي بتهديد الفعاليات المدنية، وتجييش منظمات حزبه الموازية عبر بيانات وخرجات فيسبوكية و''تصريف مغالطات من قبيل تمويل مبادرتنا من جهات معينة وكونها تخدم أجندة سياسية معينة'' بلغة بيانها الأول الذي أكد أن هذه الاتهامات محاولة لطمس حقيقة الفشل في تدبير وتسيير المدينة.

وموازاة مع هذه الانتفاضة الجمعوية التي انتقلت من العالم الافتراضي إلى الواقع بصدور هذا البيان الأول، تواصل هياكل حزب العدالة والتنمية، تنظيم لقاءات تواصلية مع سكان مختلف المقاطعات، كما كشفت عن ذلك الكتابة الإقليمية، لسماع أصوات السكان المعنيين بمستقبل ومصير مدينتهم وتراجعت عن قرارها الأول بتنظيم لقاءات بأبواب مغلقة، وهو الشيء الذي أثــار ساكنة المدينة وعجّـــل باجتماع المجلس الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بفاس.

وينتظر أن تتوج اللقاءات التي يسبقها لقاء حزبي داخلي بعد غد الأربعاء بمقر الحزب قبالة مسجد التاجموعتي، بلقاء خطابي جماهيري في الأسبوع الثالث من أكتوبر المقبل، وسيكون بنظر الحزب، موعدا متجددا مع المواطنين لسماع نبض العاصمة العلمية بعد ثلاث سنوات من التدبير في ذات الوقت الذي تدعو فعاليات جمعوية وفيسبوكية للخروج والاحتجاج على مجلس المدينة في شخص عمدته الأزمي .

وأطلق عدد من رواد التواصل الإجتماعي بمدينة فاس حملة تطالب عمدة فاس إدريس الأزمي الإدريسي عن حزب العدالة والتنمية بتحمُل مسؤوليته في المهمة التي يتولاها أو التخلي عنها، عبر هشتاك #الأزمي_إرحل، و #سحب_الثقة من العمدة، كما احتشد عدد من جمعيات المجتمع المدني بالمدينة وتوعدوا بالخروج إلى الشارع وتوزيع أقمصة مكتوب عليها ''فاس مشات عند الله'' و ''من ينقذ مدينة فاس''،.

يُـــــشار أن صفحات التواصل الاجتماعي المحسوبة على العاصمة العلمية تعج بالمنشورات التي تعبر عن غضب ساكنة فاس التي تعاني ويلات الإجرام والبطالة وهروب المستثمرين من المدينة ولاسيما بعد تعمد المجلس الحالي توقيف عدد من ''الرخص'' التي من شأنها أن تحرك وضع المدينة الاقتصادي والسياحي.