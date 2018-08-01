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عاجل .. بعد فضيحة معرض البيكيني بأكادير الشركة المنظمة تخرج عن صمتها وتكشف هذه الحقائق

بتاريــخ : 17 شتنبر 2018 / 18:09 عاجل .. بعد فضيحة معرض البيكيني بأكادير الشركة المنظمة تخرج عن صمتها وتكشف هذه الحقائق | بوليتيك
عاجل .. بعد فضيحة معرض البيكيني بأكادير الشركة المنظمة تخرج عن صمتها وتكشف هذه الحقائق
بعد الضجة التي أثيرت بمواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول مقاطع فيديو لشابات ترتدين ملابس داخلية خلال مشاركتهن في عرض للأزياء بأكادير، خرجت شركة نانسي للملابس الداخلية عن صمتها لتتفاعل مع مجموعة

"شوف تيفي"

بعد الضجة التي أثيرت بمواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول مقاطع فيديو لشابات ترتدين ملابس داخلية خلال مشاركتهن في عرض للأزياء بأكادير، خرجت شركة نانسي للملابس الداخلية عن صمتها لتتفاعل مع مجموعة من ردود الأفعال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولتصحح ما اعتبرته مغالطات.

وأكدت الشركة في بلاغ توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه بأنها وبعد الدار البيضاء، مراكش، فاس، أزرو، المحمدية، الجديدة، و برشيد، احتفلت بانطلاق نشاطها بمدينة أكادير وذلك في إطار حملة خاصة و بعد التوصل بالاستدعاء و المخصصة حصريا للنساء و في الغياب التام لأي رجل، تم تقديم أنشطة نانسي للملابس الداخلية ، وكذا نظام الأرباح التي تحصل عليها المستشارات ، وتم تقديم كذلك نماذج للملابس الداخلية ملابس نسائية (بيجاما ) بواسطة عرض فني و انتهي الحفل بتوزيع الجوائز في جو من المرح والسرور "نسائي محض".

وأضافت الشركة أن نشر الفيديو الخاص بالعرض أثار ردود فعل أحيانا سلبية من بعض الرواد ولا سيما الرجال بالرغم من أن الحدث 100 في المائة نسائي، مشددة على أن نشر فيديو من طرف شخص سيء النية بدون موافقة الشركة ولا عارضات الأزياء اللواتي تظهرن في الفيديو يشكل اعتداء على الحياة الشخصية والحق في الصورة، مؤكدة عزمها اتخاذ الإجراءات القانونية التي يفرضها الموقف ضد كل الأشخاص المعنيين وذلك قصد الحفاظ على حقوق الشركة .

وأوضحت الشركة أنها أول ماركة مغربية للملابس الداخلية بواسطة البيع المباشر، تأسست سنة 2016 وهي وخاضعة للقانون المغربي و ذلك بعد دراسة همت 1200 سيدة مغربية، مشيرا إلى أن هذه الدراسة أبانت عن تدمر المرأة المغربية حينما ترغب في اقتناء الملابس الداخلية من محلات البيع العمومية بسبب انعدام المستشارات و بسبب كذلك الحرج من تواجد رجال بهذه المحلات وهذا السبب هو الذي دفع شركة نانسي للملابس الداخلية ، في احترام تام للمرأة المغربية و لراحتها تتبع نظام البيع المباشر.

وأشارت الشركة إلى أن سلعها توزع بواسطة مستشارات تنظمن لقاءات خاصة وحصرية للنساء فقط تمكن للزبونات المحتملات من التعرف عن قرب على نماذجهن و كذا قياسهن في جو يتسم بالحميمية و السرية، مبرزة في الوقت نفسه أن مستشاراتها واللواتي هن من طبقات اجتماعية مختلفة، لا يشتغلن بالضرورة كامل الوقت مع الشركة وهو ما مكنهن من تحسين دخلهن في أوقات فراغهن بما يضمن شروط الاستقلال المادي و تحسين وضعهن الاجتماعي.

وذكرت الشركة في ختام بلاغها بأنها مقاولة مغربية مواطنة تعمل على الرفع من مستوى شروط حياة النساء المغربيات وذلك بمنحهن منتوجات ذات جودة عالية و في إطار تجربة شراء محترمة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الملابس مراكش أكادير الملابس عارضات الأزياء

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