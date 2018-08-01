الوزيــر يتيــــم يُـــوضح ''واش المغاربة قـادرين يعيشوا بالسميك..؟'' ﻿

عكس ما تداولته بعض المواقع والصفحات الإلكترونية بخصوص جوانب جواب وزير الشغل والإدماج على سؤال خلال البرنامج المباشر ''حديث مع الصحافة'' على القناة الثانية مساء الأحد 16 شتنبر 2018.

شوف تيفي

عكس ما تداولته بعض المواقع والصفحات الإلكترونية بخصوص جوانب جواب وزير الشغل والإدماج على سؤال خلال البرنامج المباشر ''حديث مع الصحافة'' على القناة الثانية مساء الأحد 16 شتنبر 2018.

وتم توجيه سؤال ''كنقابي سابق ووزير الشغل حاليا واش كيبان ليك أن المغاربة قادرين يعيشوا بالسميك؟'' ، وورد في جواب الوزير بالحرف كما هو واضح في التسجيل المنشور عبر موقع القناة الثانية : ''المغاربة يعني قادرين يعيشوا بالسميك ولكن خاصهم أكثر من السميك، لأن السميك هو الحد الأدنى، ولكن المغاربة في نهاية المطاف يتدبرون أمورهم وعلينا جميعا أن نعمل من أجل تحسين أوضاعهم المادية ...''.

وزاد بالقول ''أيضا يمكن اعتبار تعميم التغطية الصحية نوع من الزيادة في الدخل ليس بالضرورة في الأجر ولو أن الأجر ( أي الزيادة فيه ) ضروري .. أيضا قضية السميك أساسية وخاصها تحترم وخاصنا نديرو آلية مع الباطرونا باش نشوفوا كيفاش نزيدوا في السميك بما يتناسب والمعيشة ''.

وفي هــذا الصدد أوضح الوزير يتيم أن كلامه أخرج عن سياقه، وأن مضمون كلامه ركز على '' أن المغاربة إن كانوا يتدبرون أمورهم بالسميك إلا أنه يلزمهم أكثر من السميك وأن الحاجة ماسة إلى تحسين الأوضاع المادية للمغاربة''.

وأكد الوزير الحاجة على إعادة النظر في السميك بالنظر لكلفة المعيشة كما ورد بوضوح في تصريحه، ومراعاة خصوصيات الجهات والمناطق والمدن، مع الحرص على ضرورة الالتزام بمعايير منظمة العمل الدولية في هذا المجال، مُـــشيرا إلى أن الحكومة مُطالبة بتطوير ومراجعة الحد الأدنى للأجر بهدف المحافظة على القدرة الشرائية للعمال وتحسين ظروفهم المعيشية.