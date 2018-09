إصابة شرطي بحادث طعن في بروكسل ﻿

أصيب شرطي بلجيكي بجروح طفيفة، نتيجة طعنه بسكين على يد مسلح في حديقة ماكسيميليان، في العاصمة بروكسل.

شوف تيفي وكالات

Just after the possible shooting incident at Maximilaanpark #Brussels #Bruxelles pic.twitter.com/PaMc06Kpzn