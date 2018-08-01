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إصابة شرطي بحادث طعن في بروكسل

بتاريــخ : 17 شتنبر 2018 / 15:26 إصابة شرطي بحادث طعن في بروكسل | دولي
إصابة شرطي بحادث طعن في بروكسل
أصيب شرطي بلجيكي بجروح طفيفة، نتيجة طعنه بسكين على يد مسلح في حديقة ماكسيميليان، في العاصمة بروكسل.

شوف تيفي وكالات

أصيب شرطي بلجيكي بجروح طفيفة، نتيجة طعنه بسكين على يد مسلح في حديقة ماكسيميليان، في العاصمة بروكسل.

وذكرت وسائل إعلام بلجيكية، صدرت اليوم، إن الشرطة فتحت النار على المسلح، ما أدى إلى إصابته في صدره وساقه.

في حين ذكرت المتحدثة باسم القضاء البلجيكي ''إينا فان ويمرش'': ''ما يقلقنا حاليا هو حالة الشرطي الصحية، ثم الوقوف على ملابسات الهجوم عليه''، مشيرة إلى أن النيابة العامة فتحت تحقيقا في الحادث للوقوف على الدوافع وراه.

 

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