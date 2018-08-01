 وزارة التربية الوطنية تخرج عن صمتها عقب تداول صور مقرر يضم نصا يستصغر ''الله'' ﻿
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وزارة التربية الوطنية تخرج عن صمتها عقب تداول صور مقرر يضم نصا يستصغر ''الله''

بتاريــخ : 17 شتنبر 2018 / 15:16 وزارة التربية الوطنية تخرج عن صمتها عقب تداول صور مقرر يضم نصا يستصغر الله | بوليتيك
وزارة التربية الوطنية تخرج عن صمتها عقب تداول صور مقرر يضم نصا يستصغر ''الله''
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي من خلال بلاغ لها، تفاعلها مع ما تم تداوله بخصوص احتواء بعض الكتب المدرسية الموازية التي تستعين بها مؤسسات التعليم

''شوف تيفي''

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي من خلال بلاغ لها، تفاعلها مع ما تم تداوله بخصوص احتواء بعض الكتب المدرسية الموازية التي تستعين بها مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي لعبارات وصور تتناقض ومنظومة القيم التي تعتمدها المدرسة المغربية.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، توصلت به ''شوف تيفي'' يومه الاثنين، فإنه وتنويرا منها للرأي العام التعليمي والوطني، فإنها تؤكد أن الأمر يتعلق بكتب مدرسية موازية غير مصادق عليها من طرف الوزارة ، مشيرة إلى أن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي التي تختار كتبا موازية غير مصادق عليها من طرف الوزارة، ملزمة بحكم مقتضيات المادتين 4 و8 من القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي بعرض مشاريعها التربوية على موافقة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.

وأضافت الوزارة أن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، طبقا لمراسلة الوزارة رقم 10-382 بتاريخ 20 شتنبر 2010، ملزمة بعرض نماذج من الكتب المدرسية الموازية على الأكاديميات، خلال شهر يونيو من كل سنة من أجل الموافقة على تداولها في الموسم الدراسي الموالي، مؤكدة أن المؤسسات المدرسية الخصوصية ستكون مطالبة بسحب الكتب المدرسية التي لم تتقيد بالمسطرة السالفة الذكر، قبل استعمالها داخل الفصول الدراسية، كما أنها معرضة للعقوبات الزجرية، قد تصل إلى حد إغلاق المؤسسة المعنية، نظرا لخطورة هذا الفعل، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 24 من القانون 06.00.

تجدر الإشارة إلى أن إدريس الكنبوري الباحث في الشؤون الإسلامية، عبر حسابه بالفيسبوك، صورة اعتبرها استمرارا لفضائح التعليم في المغرب، والتي تم التقاطها من مقرر للغة الفرنسية معتمد بمدرسة خصوصية بالرباط، تحتوي على نص استصغر '' الله''.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي التعليم المدرسي العقوبات الزجرية المدرسة الخصوصية التربية والتكوين

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