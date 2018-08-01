بعد التنويه الذي حصل عليه بالمهرجان الوطني للفيلم بطنجة .. الشريط المغربي صمت ''الزنازين'' يعرض اليوم بألمانيا ﻿

من المنتظر أن يتم عرض الشريط المغربي ''صمت الزنازين''، اليوم الاثنين في مدينة دوسلدورف الألمانية، للمخرج السينمائي المغربي محمد نبيل.

شوف تيفي و.م.ع

من المنتظر أن يتم عرض الشريط المغربي ''صمت الزنازين''، اليوم الاثنين في مدينة دوسلدورف الألمانية، للمخرج السينمائي المغربي محمد نبيل.

ويرى السينمائي المغربي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش عرض ''صمت الزنازين''، أن ''الخوض في موضوع المرأة المغربية في السينما يعد رهانا صعبا لكن ليس مستحيلا ، ويكتسي بعدا جماليا على مستوى بناء سرد و دراما سينمائية'' .

ويحكي الشريط التسجيلي صمت الزنازين، أو ''تجربة السجن في المغرب بصيغة المؤنث''، عن واقع النساء في السجون المغربية حيث يعشن داخل أسوار من الإسمنت وفي صمت يخفي وراءه طابوهات من الصعب الكشف عنها، حيث حصل على تنويه الجامعة الوطنية للأندية السينمائية في المهرجان الوطني للفيلم في طنجة في مارس المنصرم.

ويشد الشريط الذي أنتجته شركة الإنتاج الألمانية «ميا باراديس للإنتاج» في 65 دقيقة، انتباه المشاهد بشكل مؤثر، حيث يقدم سجينات الحق العام ليس فقط انطلاقا من جرائمهن، بل كذلك من خلال قصصهن الإنسانية وكيف ينظرن إلى الواقع. ومن أجل التخفيف من حدة المسكوت عنه في الشريط، أنجز المخرج مقابلات مع سجينات عشن تجربة السجن في الماضي.

ويثير الفيلم الذي سيعرض أيضا في مدينة فايمار الألمانية في 21 شتنبر الجاري، أسئلة شائكة حول نظام السجون ونظرة المجتمع المغربي إلى المرأة داخل السجن وبعد خروجها منه، كما ينقل صورا ملفتة عن المعتقلات وموظفي السجون.

يشار إلى أن شريط الزنازين الذي قدم في العرض ما قبل الأول في برلين في أكتوبر 2017 ، شارك في مهرجانات دولية عدة منها المهرجان الدولي للأفلام الوثائقية في لندن والمهرجان الوطني للفيلم بطنجة في مارس 2018، و المهرجان الدولي للشريط الوثائقي في أكادير في يونيو الماضي و مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، وسيعرض في المهرجان الإفريقي للسينما في تولوز بفرنسا خلال الشهر الجاري.

وكشف محمد نبيل، أنه بصدد الاشتغال على الجزء الثالث من الثلاثية السينمائية عن المغرب، والذي سيعالج فيه وضع المرأة المغربية المقهورة مرة أخرى ، بعد شريطيه ''جواهر الحزن'' الذي تناول فيه موضوع الأمهات العازبات و ''صمت الزنازين'' الذي يحكي عن تجربة نساء سجينات الحق العام.