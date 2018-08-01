توقيف شاب وفتاة بأكادير يروجان لحبوب الهلوسة ﻿

أوقفت فرقة مكافحة المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، ليلة أمس الأحد 16 شتنبر، شخصين، (شاب وفتاة) متلبسين بترويج الأقراص المهلوسة.

شوف تيفي:أكادير

أوقفت فرقة مكافحة المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، ليلة أمس الأحد 16 شتنبر، شخصين، (شاب وفتاة) متلبسين بترويج الأقراص المهلوسة.

وحسب مصدر خاص لقناة ''شوف تيفي''، فقد جاء توقيف المشتبه بهما، بعد مباغثتهما من طرف عناصر الشرطة، وهما بصدد ترويج الأقراص المهلوسة بإحدى محطات البنزين، حيث أسفرت عملية التفتيش التي أنجزت داخل سيارة المعنيين بالأمر عن حجز كميات من الأقراص المهلوسة من نوع ''ريفوتريل''، ومبالغ مالية متحصلة من عملية ترويجها، فضلا عن سلاح أبيض عبارة عن سيف.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه بهما، وأحدهما يشكل موضوع مذكرة بحث، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث من أجل إيقاف باقي الشركاء المحتملين.