ذئب بشري خطف قاصرة وافتض البكارة ديالها بالمحمدية ﻿

أحالت مصالح الدرك الملكي بالمحمدية، يومه الاثنين، شخصا على الوكيل العام للملك باستنئافية البيضاء، على خلفية اتهامه بالتغرير بقاصرة وافتضاض البكارة والاحتجاز.

''شوف تيفي''

أحالت مصالح الدرك الملكي بالمحمدية، يومه الاثنين، شخصا على الوكيل العام للملك باستنئافية البيضاء، على خلفية اتهامه بالتغرير بقاصرة وافتضاض البكارة والاحتجاز.

وأوضح مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' في كشفه عن تفاصيل هذا الملف، أن أسرة تقدمت بشكاية لمصالح الدرك الملكي، عقب اختفاء ابنتها القاصرة البالغة من العمر 16 سنة، في إطار التحقيق الذي تم فتحه، تم بالاستعانة بالخبرة التقنية، تحديد مكان تواجد هاتف المختفية.

وأكد المصدر ذاته أن مصالح الدرك الملكي، حلت بمنزل صفيحي، واستفسرت الجيران الذين أكدوا على أن قاصرة تقيم به رفقة زوجها، والذي تم إيقافه بأحد الأعراس، وخلال التحقيق معه، اعترف باحتجازه للقاصرة وافتضاضه لبكارتها بعد إيهامه لها بالزواج منها.