سكووب...الوزير ''الخلفي'' وسفيرة الاتحاد الأوروبي يحلان بأكادير لهذا السبب ﻿

كشفت مصادر جد مطلعة لقناة ''شوف تيفي''، أن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة '' مصطفى الخلفي'' وسفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب،

شوف تيفي:أحمد الهلالي

كشفت مصادر جد مطلعة لقناة ''شوف تيفي''، أن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة '' مصطفى الخلفي'' وسفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، قد حلا زوال اليوم بمدينة أكادير، وبالضبط بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن حضور ''الخلفي'' و ''كلوديا فيداي'' بأكادير سيكون من أجل المشاركة في اللقاء الذي يأتي على خلفية برنامج دعم المجتمع المدني بالمغرب والمتمثلة في افتتاح برنامج ''مشاركة مواطنة''، وتدشين مقر المكتب الجهوي لسوس ماسة.

وأضافت ذات المصادر، أن هذا اللقاء سيعرف تقديم مجموعة من التجارب الحية والناجحة لجمعيات مدنية بسوس، وتجربة جماعة بلفاع كنموذج للجماعة المواطنة بإقليم اشتوكة أيت بها، إضافة إلى عرض حول مهمات المكتب الجهوي لبرنامج ''مشاركة مواطنة''، و عرض حول الممارسات الفضلى في إطار برنامج مواكبة ودعم برنامج الديمقراطية التشاركية في جهة سوس ماسة تحت إشراف جمعية ''تنمية وهجرة''.

كما سيعرف اللقاء حضور نجم المنتخب الوطني في تسعينيات القرن الماضي ''مصطفى حجي'' الذي سيشرف في ختام اللقاء على إجراء مباراة صغيرة لكرة القدم النسوية التي ستجمع بين الفريق النسوي لجمعية ''تيويزي'' ضد فريق نسوي جهوي مشكل من لاعبات بمختلف الفرق المحلية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء ينظم من طرف المجلس الوطني لحقوق الانسان ومندوبية الاتحاد الأروبي بالمغرب، والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.