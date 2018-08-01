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سويسرا تحقق مع طارق رمضان في واقعة اغتصاب في أحد فنادق جنيف

بتاريــخ : 17 شتنبر 2018 / 13:23 سويسرا تحقق مع طارق رمضان في واقعة اغتصاب في أحد فنادق جنيف | دولي
سويسرا تحقق مع طارق رمضان في واقعة اغتصاب في أحد فنادق جنيف
كشفت وسائل إعلام فرنسية، أمس الأحد، أن النيابة السويسرية قررت فتح تحقيق جنائي رسمي إثر شكوى تقدمت بها امرأة، تتهم فيها، طارق رمضان، باغتصابها في أحد فنادق جنيف عام 2008.

شوف تيفي : وكالات

كشفت وسائل إعلام فرنسية، أمس الأحد، أن النيابة السويسرية قررت فتح تحقيق جنائي رسمي إثر شكوى تقدمت بها امرأة، تتهم فيها، طارق رمضان، باغتصابها في أحد فنادق جنيف عام 2008.

وقال المتحدث باسم المدعي العام، هنري ديلا كازا، إن امرأة تقدمت، شهر أبريل الماضي، بشكوى تتهم فيها رمضان، باغتصابها يوم 28 أكتوبر 2008، مضيفا ''بناء على ذلك، قررنا فتح تحقيق رسمي في القضية''، حسب ما أوردتهصحيفة ''لوموند'' الفرنسية.

وكان 3 نساء قدمن شكاوى اغتصاب ضد رمضان في فرنسا، وإثر ذلك قدمت امرأة سويسرية، شكوى ضده، قائلة إنه اعتدى عليها حين كانت في الأربعينيات من عمرها.

هذا وقالت الصحيفة إن رمضان يستعد، يوم غد الثلاثاء، لمواجهة المشتكية الثانية ''كريستل''، بينما ينوي دفاعه تقديم طلب جديد للإفراج المؤقت عنه.

وسبق لصحيفة ''لوبوان'' الفرنسية أن قالت إن حفيد مؤسس الإخوان، يواجه معركة قضائية جديدة في سويسرا، تتعلق بتهم ''الاغتصاب والإكراه الجنسي والاحتجاز''.

ويحرص القضاء السويسري على عدم كشف هوية المشتكية حتى لا تتعرض لأذى نفسي، لا سيما أن المشتكيات اللائي تحدثن عن اعتداء رمضان تعرضن لحملة تشويه، في محاولة لإخراس أصواتهن وتبرئة المتهم.

 

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