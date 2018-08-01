الوزير الأعـرج يخلق جدلا واسـعا بسبب ''تعليقات زوار الصحف الإلكترونية'' ﻿

خلــق محمد الأعـرج وزير الثقافة والاتصال جـــدلا واسعــا بين الصحفيين و مدراء المواقع الإلكترونیة بعد إلــزامهم بعدم نشر أي محتوى یعد جریمة طبقا للقانون، مع وجوب سحب تعلیقات الزوار في حالة ثبوت

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خلــق محمد الأعـرج وزير الثقافة والاتصال جـــدلا واسعــا بين الصحفيين و مدراء المواقع الإلكترونیة بعد إلــزامهم بعدم نشر أي محتوى یعد جریمة طبقا للقانون، مع وجوب سحب تعلیقات الزوار في حالة ثبوت الإساءة فيها أو محتوى یعد جریمة، حيث أوجبت وزارة الاتصال مدراء النشر بــمراقبة المضامين غير المشروعة في الحیز المخصص للمساھمات الشخصیة لمستعملي شبكة الانترنیت ، والعمل على تسھیل عملیة الحجب وجعل الولوج إلیھا مستحیلا، تطبیقا لمقتضیات المادة 36 من القانون المنظم لذلك.

ولقي هــذا القانون ردة فعل كبيرة ورافضة من طرف مدراء النشر الإلكترونية ، ولاسيما بعد تغييبهم عن النقاش والمساهمة في سـنّ هـذا القانون ، تكریسا لإعلام حر ونزیه ومتعدد ومسؤول ومھني يُـــواكب التطور الكبير الذي تعرفه المنابر الإعلامية الإلكترونية خلاف ناشري الصــحف الورقية الذين لا علاقة لهم بهــذا القانون ولا تترتب عليهم أي مسؤولية قانونية أو مهنية وهو ما جعل ناشروا الصحف الورقية يلتزمون الصمت وهو ما طرح العديد من التساؤلات بين المهنيين والصحفيين والمتتبعين .

ودعت الوزارة كافة المنابر الإعلامیة الالكترونیة، إلى السھر على تنزیل مقتضیات القانون المذكور، عبر حجب المعلومات الواردة ضمن التعلیقات على الخبر، وربطت ذلك بمبادئ المھنیة في ممارسة العمل الصحفي، علــما أن التعاليق تبقى مسؤولية المُعلق بالدرجة الأولى وفي خضم العدد الهائل لزوار المواقع الإلكترونية وتفاعلهم بالتعاليق على الأخبار العاجلة بشكل آني سيجعل هــذه العملية صعبة والتحكم فيها من طرف مدراء نشر المواقع من طلب المحال في الوقت الذي تنتظرهم مسؤوليات أخلاقية ومهنية وقانونية أخرى، وتدخل ضمن الأولويات الضرورية بالمقارنة مع قانون الوزير الأعرج الجديد.