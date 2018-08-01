ارتفاع حصيلة حادثة السير المميتة بالطريق الرابطة بين تيزنيت وأكادير إلى 5 قتلى ﻿

ارتفعت حصيلة حادثة السير المميتة التي وقعت مساء يوم أمس بالطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين تيزنيت وإنزكان إلى خمسة قتلى بعدما توفي 4 أشخاص من أسرة واحدة بعين المكان، فيما نقل 6 آخرون للمستعجلات لتلقي

شوف تيفي:أحمد الهلالي

ارتفعت حصيلة حادثة السير المميتة التي وقعت مساء يوم أمس بالطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين تيزنيت وإنزكان إلى خمسة قتلى بعدما توفي 4 أشخاص من أسرة واحدة بعين المكان، فيما نقل 6 آخرون للمستعجلات لتلقي العلاجات الضرورية، حيث لفظ واحد منهم أنفاسه الأخيرة صبيحة اليوم، بعدما لم يتمكن من مقاومة الإصابة البليغة التي أصيب بها جراء الحادث.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فحيثيات الحادث تعود إلى قدوم أفراد أسرة مكونة من 4 أشخاص زوج وزجته وإبنيهما من مدينة تيزنيت في اتجاه أكادير على متن سيارة من نوع ''داسيا''، وأدت السرعة المفرطة التي كان يقود بها الزوج سيارته إلى فقدانه السيطرة على مقود القيادة، لينعرج بشكل خطير ويخرج عن مساره، واقتحم الحاجز الفاصل بين الاتجاهين، ما أدى لخروجه نحو الاتجاه المعاكس، وتصادف مع مرور سيارة أجرة كبيرة متجهة نحو تيزنيت، ليصطدم بها بشكل وصف بالمروع، قبل أن تصطدم بهما سيارتان أخريتان.

وأضافت مصادر ''شوف تيفي''، أن الحادث أسفر عن مصرع 4 أشخاص كانوا على متن سيارة ''داسيا'' وينتمون لأسرة واحدة، فيما أصيب 6 أشخاص أخرين من ركاب سيارة الأجرة بجروح بليغة استدعت نقلهم على وجه السرعة نحو المستعجلات لإسعافهم، غير أن الأقدار عجلت بوفاة واحد منهم، لتصبح الحصيلة 5 قتلى.

وتسبب الحادث في عرقلة كبيرة لحركة السير والجولان بالمنطقة السالفة الذكر، و استنفار أمني لمختلف وحدات الدرك الملكي والقوات المساعدة وعناصر الوقاية المدنية اللذين هرعوا لعين المكان، وتم نقل المعطوبين نحو مستعجلات المستشفى الإقليمي بإنزكان لتلقي العلاجات الضرورية، فيما نقلت جثث الضحايا صوب مستودع الأموات بأمر من النيابة العامة المختصة، بينما جرى فتح تحقيق شامل حول الحادث لتحديد ظروف وملابسات وقوعه .