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حقيقة عزل نورالدين عيوش من عضوية المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي

بتاريــخ : 17 شتنبر 2018 / 13:00 حقيقة عزل نورالدين عيوش من عضوية المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي | بوليتيك
حقيقة عزل نورالدين عيوش من عضوية المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي
نفى نورالدين عيوش خبر إعفائه من عضوية المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بسبب توجهاته القائمة على نشر الدارجة وإدماجها في التعليم.

شوف تيفي

نفى نورالدين عيوش خبر إعفائه من عضوية المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بسبب توجهاته القائمة على نشر الدارجة وإدماجها في التعليم.

وفي اتصال هاتفي مع نور الدين عيوش نفى فيه لقناة شوف تيفي الخبر الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص إعفاء الملك محمد السادس له من عضوية المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بسبب توجهاته القائمة على نشر الدارجة وإدماجها في التعليم.

و أضاف عيوش في نفس المكالمة أنه لا علم له بما يروج في بعض المواقع الاجتماعية و بعض المواقع الإعلامية والتي روجت خبر إعفائه من العضوية بسبب الضجة التي خلفها إدماج بعض الكلمات بالدارجة في مقررات الدراسة لهذه السنة.

ويشار إلى أنه كان من المقرر أن يعطي الملك محمد السادس مرفوقا بولي عهده الأمير مولاي الحسن، يوم الجمعة 14 سبتمبر 2018 الانطلاقة الفعلية للموسم الدراسي 2019/2018، تحت شعار “مدرسة المواطنة”، حيث تأجل في آخر لحظة، ليتم إعطاء الانطلاقة الفعلية اليوم الإثنين بالمدرسة الابتدائية الفقيه الغازي بمقاطعة يعقوب المنصور بالعاصمة الرباط.

 

‫شوف تيفي

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