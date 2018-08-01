إقالة رئيس أمن مطار الجزائر بعد فرار جنرال إلى فرنسا ﻿

أقال مصطفى لهبيري مدير الأمن الوطني الجزائري، مسؤول الأمن في مطار العاصمة الدولي محمد تيارتي، بعد أنباء تحدثت عن تورطه في تهريب قائد عسكري سابق ممنوع من السفر على ذمة التحقيق.

شوف تيفي وكالات

أقال مصطفى لهبيري مدير الأمن الوطني الجزائري، مسؤول الأمن في مطار العاصمة الدولي محمد تيارتي، بعد أنباء تحدثت عن تورطه في تهريب قائد عسكري سابق ممنوع من السفر على ذمة التحقيق.

وأفادت وسائل إعلام جزائرية، أن مسؤول الأمن بمطار هواري بومدين المقال، سمح للقائد السابق للناحية العسكرية الثانية اللواء ''سعيد باي'' بمغادرة الجزائر إلى فرنسا، رغم قرار منعه من السفر في إطار التحقيقات في الثروات المشبوهة لعسكريين ومدنيين.

الإقالة تأتي بعد الحرب التي أعلن عنها الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، ضد ''الأموال القذرة'' لكبار المسؤولين والعسكريين والمدنيين، وإقالة قائدي القوات البحرية والجوية.