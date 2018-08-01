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هاذ شي خطير..امرأة شدها قاصر عندو 16 سنة وصاحبو وغتصابوها في الشارع بالداخلة | حوادث و حقوق

هاذ شي خطير..امرأة شدها قاصر عندو 16 سنة وصاحبو وغتصابوها في الشارع بالداخلة

العثماني والدارجة والسياسة الصغيرة

هاذ شي خطير..امرأة شدها قاصر عندو 16 سنة وصاحبو وغتصابوها في الشارع بالداخلة

بتاريــخ : 17 شتنبر 2018 / 12:27 هاذ شي خطير..امرأة شدها قاصر عندو 16 سنة وصاحبو وغتصابوها في الشارع بالداخلة | حوادث و حقوق
هاذ شي خطير..امرأة شدها قاصر عندو 16 سنة وصاحبو وغتصابوها في الشارع بالداخلة
انتقلت عناصر مصلحة المداومة وكذا فرقة الشرطة القضائية بالداخلة إثر توصل المصالح الأمنية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالداخلة باستغاثة من طرف امرأة تتعرض لاعتداء من طرف بعض الأشخاص بشارع امليلي ليلة

"شوف تيفي"

انتقلت عناصر مصلحة المداومة وكذا فرقة الشرطة القضائية بالداخلة إثر توصل المصالح الأمنية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالداخلة باستغاثة من طرف امرأة تتعرض لاعتداء من طرف بعض الأشخاص بشارع امليلي ليلة الأحد-الاثنين، ما مكن من إيقاف شخصين.

وحسب مصدر مطلع فإن المصالح الأمنية وبعد انتقالها إلى عين المكان، تبين أن الضحية تعرضت للاغتصاب مع السرقة من طرف المعنيين، وبناء عليه قامت عناصر الشرطة بتمشيط محيط مكان الاعتداء لتتمكن على مستوى حي المطار ليلة الاثنين من إيقاف إثنين من المشتبه بهم أحدهما قاصر ذو 16 سنة، فيما تبين أن الموقوف الآخر مبحوث عنه من أجل السرقة تحت طائلة التهديد بواسطة السلاح الأبيض.

وأشار ذات المصدر إلى أنه وبأمر من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف تم الاحتفاظ بالقاصر بالمكان المخصص للأحداث، فيما تم إخضاع الراشد لتدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم.

 

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المغرب شوف تيفي قاصر المصالح الأمنية الاغتصاب الداخلة

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