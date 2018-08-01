عاجل..بعد منع سفر قيادات عسكرية وأمنية بارزة في الجزائر: بوتفليقة يقيل قادة الجيش الجزائري ﻿

بعد ساعات من منع قادة بالجيش الجزائري من السفر، قرر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إحالة كل من قائد القوات البرية اللواء أحسن طافر، وقائد القوات الجوية اللواءعبد القادر لوناس على التقاعد.

''شوف تيفي''

بعد ساعات من منع قادة بالجيش الجزائري من السفر، قرر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إحالة كل من قائد القوات البرية اللواء أحسن طافر، وقائد القوات الجوية اللواءعبد القادر لوناس على التقاعد.

وحسب ما كشف عنه موقع ''النهار'' الجزائري قبل قليل من يومه الاثنين، أن المعلومات المتوفرة، تشير إلى أن الرئيس بوتفليقة أحال على التقاعد اللّواء عبد القادر لوناس قائد القوات الجوية، وقام بتعيين اللواء بومعيزة حميد.

وأكد الموقع ذاته إحالة اللواء أحسن طافر قائد القوات البرية على التقاعد وتعيين اللواء سعيد شنقريحة قائدا للقوات البرية والذي سبق له أن شغل سابقا منصب قائد الناحية العسكرية الثالثة.

يشار أن القضاء العسكري، قد سحب، أمس السبت، جوازات سفر لـ5 ضباط سامين برتبة لواء، بعدما صدرت في حقهم قرارات منع من السفر خارج الجزائر، و يتعلق الأمر بكل من الجنرال مناد نوبة القائد السابق للدرك الوطني، سعيد باي القائد السابق للناحية العسكرية الثانية، عبد الرزاق شريف القائد السابق للناحية العسكرية الرابعة واللواء حبيب شنتوف القائد السابق للناحية العسكرية الأولى، بالإضافة إلى بوجمعة بودواو الذي كان يشغل منصب مدير الشؤون المالية في وزارة الدفاع الوطني.