حجز 3 أطنان من الماحيا بمعمل سري باشتوكة أيت بها ﻿

أوقفت عناصر الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن ببيوكرى ليلة أمس الأحد 16 شتنبر شخصين يبلغان من العمر 23 و 37، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بإعداد مسكر ماء الحياة وترويجه.

شوف تيفي:اشتوكة أيت بها

أوقفت عناصر الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن ببيوكرى ليلة أمس الأحد 16 شتنبر شخصين يبلغان من العمر 23 و 37، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بإعداد مسكر ماء الحياة وترويجه.

وحسب مصدر خاص فقد جاءت عملية توقيف المشتبه به الرئيسي، الذي كان يشكل موضوع مذكرتي بحث، متلبسا بترويج مسكر ماء الحياة وسط المدينة، قبل أن تسفر عملية التفتيش التي أنجزت في إطار هذه القضية من اكتشاف معمل سري لتقطير وإعداد مسكر ماء الحياة بحي التوامة، حيث تم العثور بداخله على كميات مهمة من الممنوعات، عبارة عن ما يفوق 250 لترا من ماء الحياة جاهزة للبيع، وطُنّين ونصف من التين المخمر، فضلا عن معدات وأدوات تحضير المسكر المذكور.

وجرى الاحتفاظ بالمشتبه به وشريكه، الذي تم ضبطه بالمعمل السري المذكور، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.