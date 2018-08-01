صادم..شخص قام بالتغرير بقاصرة لقضاء ليلة معها بالعيون ﻿

توصلت المصالح الأمنية بولاية أمن العيون، بشكاية من امرأة، بخصوص اختفاء ابنتها القاصرة ذات 16 سنة، وانطلاقا من المعلومات المتوفرة حول المتغيبة، قامت فرقة الأبحاث الميدانية التابعة للمصلحة

''شوف تيفي''

توصلت المصالح الأمنية بولاية أمن العيون، بشكاية من امرأة، بخصوص اختفاء ابنتها القاصرة ذات 16 سنة، وانطلاقا من المعلومات المتوفرة حول المتغيبة، قامت فرقة الأبحاث الميدانية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، خلال الأسبوع الجاري بتكثيف الأبحاث حولها لتتمكن من ضبطها رفقة شخص وهو في حالة سكر علني.

وأوضح مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن القاصرة عثر عليها رفقة المعني بالأمر على مستوى شارع إدريس الأول بعدما تمكن من التغرير بها قصد قضاء المبيت رفقته بمسكنه.

وأشار ذات المصدر إلى أنه وبناء عليه وبأمر من النيابة العامة المختصة تم إخضاع الموقوف لتدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم، فيما سيتم إخضاع الضحية لخبرة طبية.