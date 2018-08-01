سحب فيلم عيوش من مهرجان حيفا لهذه الأسباب ﻿

أفضت الحملة المغربية الغاضبة التي رافقت إعلان القائمين على مهرجان حيفا السينمائي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عن عرض ثلاثة أفلام لمخرجين مغاربة إلى مسارعة الشركة العالمية التي تملك حق توزيع

شوف تيفي

أفضت الحملة المغربية الغاضبة التي رافقت إعلان القائمين على مهرجان حيفا السينمائي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عن عرض ثلاثة أفلام لمخرجين مغاربة إلى مسارعة الشركة العالمية التي تملك حق توزيع وتسويق الفيلم المغربي ''غزية'' للمخرج المغربي ''نبيل عيوش''، لسحب الفيلم من مهرجان حيفا السينمائي الدولي، و الذي كان من المزمع أن يعرض ضمن برمجة المهرجان الأسبوع المقبل.

وبهذا الخصوص علمت قناة شوف تيفي أن نبيل عيوش قد باع حقوق فيلمه لشركة أجنبية تكلفت بتسويق الفيلم دوليا، وبالتالي لم يكن على دراية ببرمجة المهرجان لـ''غزية'' ضمن فعالياته إلا عن طريق المواقع الاجتماعية حيث رفض عرض فيلمه في مهرجان حيفا الإسرائيلي، وطلب من موزع الفيلم، الذي قدمه للمهرجان أن يقوم بسحبه.

و يشار إلى أن مهرجان حيفا السينمائي، قد سبق له أن أعلن في خبر سابق، عن مشاركة ثلاثة من المخرجين السينمائيين المغاربة في المهرجان الذي من المتوقع أن ينطلق في 22 من شهر شتنبر الجاري، وهم كل من المخرج نبيل عيوش الذي سيعرض فيلمه ''غزية'' والمخرجة نرجس النجار والتي تشغل أيضا منصب مديرة الخزانة السينمائية المغربية والتي ستقوم بعرض فيلمها ''بدون موطن''، وكذلك المخرجة المغربية مريم بنمبارك التي ستشارك بفيلمها الأخير ''صوفيا''، والذي سبق أن تم عرضه فئة ''نظرة ما'' بمهرجان كان السينمائي.