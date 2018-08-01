 رجال الحموشي يطيحون بأفراد عصابة خطيرة ببوجدور ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

سحب فيلم عيوش من مهرجان حيفا لهذه الأسباب | ثقافة و فنون

سحب فيلم عيوش من مهرجان حيفا لهذه الأسباب

رجال الحموشي يطيحون بأفراد عصابة خطيرة ببوجدور | حوادث و حقوق

رجال الحموشي يطيحون بأفراد عصابة خطيرة ببوجدور

خطيــر.. شـخص يُــهدد بقتـــــل عيـــوش بالسيــف | حوادث و حقوق

خطيــر.. شـخص يُــهدد بقتـــــل ''عيـــوش'' بالسيــف

الملك محمد السادس يترأس حفلا هاما حول التعليم | بوليتيك

الملك محمد السادس يترأس حفلا هاما حول التعليم

يتيم:المواطن المغربي يمكنه العيش بالـسميك | بوليتيك

يتيم:المواطن المغربي يمكنه العيش بالـ''سميك''

فيديو مؤثر..شوفو لحظة وصول حراكة مغاربة للسواحل الإسبانية: الواليدة وصلنا بخير.. | بووز

فيديو مؤثر..شوفو لحظة وصول ''حراكة'' مغاربة للسواحل الإسبانية: ''الواليدة وصلنا بخير..''

محمد يتيم : العرض الحكومي يستجيب لمطالب الشغيلة النقابية | بوليتيك

محمد يتيم : العرض الحكومي يستجيب لمطالب الشغيلة النقابية

فيديو خطير..رغم الفيضان: شوفو كيفاش غامرو بحياة عروس يوم عرسها بالمغرب | بووز

فيديو خطير..رغم الفيضان: شوفو كيفاش غامرو بحياة ''عروس'' يوم عرسها بالمغرب

بالفيديو..فاس غرقات والمياه دخلات حتى لديور المواطنين | مجتمع

بالفيديو..فاس غرقات والمياه دخلات حتى لديور المواطنين

العثماني والدارجة والسياسة الصغيرة

رجال الحموشي يطيحون بأفراد عصابة خطيرة ببوجدور

بتاريــخ : 17 شتنبر 2018 / 11:18 رجال الحموشي يطيحون بأفراد عصابة خطيرة ببوجدور | حوادث و حقوق
رجال الحموشي يطيحون بأفراد عصابة خطيرة ببوجدور
تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن ببوجودر ليلة الأحد- الاثنين بعد تكثيف الأبحاث والتحريات من إيقاف ثلاثة أشخاص من ضمنهم قاصرين إثنين وذلك لارتكابهم مجموعة من عمليات اعتراض

''شوف تيفي''

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن ببوجودر ليلة الأحد- الاثنين بعد تكثيف الأبحاث والتحريات من إيقاف ثلاثة أشخاص من ضمنهم قاصرين إثنين وذلك لارتكابهم مجموعة من عمليات اعتراض السبيل واقتراف السرقات تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وأوضح مصدر مطلع أن إيقاف المعنيين بالأمر، جاء بناء على شكايات متفرقة تقدم بها ثلاثة ضحايا، مبرزا أن المصالح الأمنية، أطاحت بهم مباشرة بعد التوصل إلى مكان تواجدهم.

وأشار ذات المصدر إلى أنه وبأمر من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف تم الاحتفاظ بالقاصرين بالجناح المخصص للأحداث، فيما تم وضع الراشد تحت الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي بوجودور المنطقة الأمنية محكمة الاستئناف السلاح الأبيض

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

خطيــر.. شـخص يُــهدد بقتـــــل عيـــوش بالسيــف | حوادث و حقوق

خطيــر.. شـخص يُــهدد بقتـــــل ''عيـــوش'' بالسيــف

تفاصيل حصرية عن حادثة السير المروعة التي أودت بحياة أسرة باعمرانية بأيت ملول | حوادث و حقوق

تفاصيل حصرية عن حادثة السير المروعة التي أودت بحياة أسرة باعمرانية بأيت ملول

لجنة الأطباء الداخليين تستنكر اعتداء الشرطة على طبيبة بمستشفى ابن الحسن بفاس | حوادث و حقوق

لجنة الأطباء الداخليين تستنكر اعتداء الشرطة على طبيبة بمستشفى ابن الحسن بفاس

خطيــر.. سيدة تتعرض للاغتصاب والسرقة من طرف شخصين بالداخلة | حوادث و حقوق

خطيــر.. سيدة تتعرض للاغتصاب والسرقة من طرف شخصين بالداخلة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الشوهة والفضيحة في البولفار فكازا..شوفو البنات والشباب بلباس غريب وكيتبادلو القبل بلا حشمة بلا حيا | خارج البلاطو
منذ 4 دقائق

الشوهة والفضيحة في ''البولفار'' فكازا..شوفو البنات والشباب بلباس غريب وكيتبادلو القبل بلا حشمة بلا حيا

جمعية حقوقية بالبيضاء تنظم وقفة احتجاجية بعد قتل كلب بالناظور | خارج البلاطو

جمعية حقوقية بالبيضاء تنظم وقفة احتجاجية بعد قتل كلب بالناظور

أول خروج إعلامي للسباح المغربي التيبازي بعد حرمانه من الميدالية الذهبية بالجزائر | خارج البلاطو

أول خروج إعلامي للسباح المغربي التيبازي بعد حرمانه من الميدالية الذهبية بالجزائر

فيديو خطير..شوفو لحظة اندلاع النيران في رموك فلوطوروت بين الرباط والقنيطرة | خارج البلاطو

فيديو خطير..شوفو لحظة اندلاع النيران في ''رموك'' فلوطوروت بين الرباط والقنيطرة

﻿

آخر المستجدات

سحب فيلم عيوش من مهرجان حيفا لهذه الأسباب | ثقافة و فنون
منذ 15 دقيقة

سحب فيلم عيوش من مهرجان حيفا لهذه الأسباب

رجال الحموشي يطيحون بأفراد عصابة خطيرة ببوجدور | حوادث و حقوق

رجال الحموشي يطيحون بأفراد عصابة خطيرة ببوجدور

خطيــر.. شـخص يُــهدد بقتـــــل عيـــوش بالسيــف | حوادث و حقوق

خطيــر.. شـخص يُــهدد بقتـــــل ''عيـــوش'' بالسيــف

الملك محمد السادس يترأس حفلا هاما حول التعليم | بوليتيك

الملك محمد السادس يترأس حفلا هاما حول التعليم

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.