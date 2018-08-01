رجال الحموشي يطيحون بأفراد عصابة خطيرة ببوجدور ﻿

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن ببوجودر ليلة الأحد- الاثنين بعد تكثيف الأبحاث والتحريات من إيقاف ثلاثة أشخاص من ضمنهم قاصرين إثنين وذلك لارتكابهم مجموعة من عمليات اعتراض

''شوف تيفي''

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن ببوجودر ليلة الأحد- الاثنين بعد تكثيف الأبحاث والتحريات من إيقاف ثلاثة أشخاص من ضمنهم قاصرين إثنين وذلك لارتكابهم مجموعة من عمليات اعتراض السبيل واقتراف السرقات تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وأوضح مصدر مطلع أن إيقاف المعنيين بالأمر، جاء بناء على شكايات متفرقة تقدم بها ثلاثة ضحايا، مبرزا أن المصالح الأمنية، أطاحت بهم مباشرة بعد التوصل إلى مكان تواجدهم.

وأشار ذات المصدر إلى أنه وبأمر من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف تم الاحتفاظ بالقاصرين بالجناح المخصص للأحداث، فيما تم وضع الراشد تحت الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم.