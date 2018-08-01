خطيــر.. شـخص يُــهدد بقتـــــل ''عيـــوش'' بالسيــف ﻿

تداول عدد من نشطــاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ''فيديو'' لشخص يهدد ''عيوش'' بالقتل وذلك على خلفية النقاش الرائج حول الدارجة وعلاقتها بالقرآن الكريم.

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تداول عدد من نشطــاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ''فيديو'' لشخص يهدد ''عيوش'' بالقتل وذلك على خلفية النقاش الرائج حول الدارجة وعلاقتها بالقرآن الكريم.

وظهر الشخص المذكور في الفيديو قائلا ''أيها المسلمون والمسلمات هانتوما سمعتو الزنديق الديوثي ديال عيوش وبغا يدخلنا للمدراس حرية الجسد والآن قال القرآن منزلش عربيا ويكذب كلام الله والله يقول نزل بالروح الأمين ...'' مُستدلا بقوله تعالى : ''إنا أنزلناه قرآنا عربيا''.

وطالبه بالتوبة قائلا : ''تب إلى الله راه باب التوبة مفتوح '' مُـردفا ''أين أنتم العلماء ووزارة الأوقاف ووزارة التعليم وحكومة سعد الدين العثماني '' ، وتساءل عن صمت حزب العدالة والتنمية عن خرجات عيوش المثيرة.

وتوعــد ذات الشخص عيوش بالقتل قائلا : ''اسمع أعيوش ككنتي في طنجة ياك الإعدام بالسيف مبقاش فالعالم وحق لا إله إلا الله تا نقطع ليماك الراس ديالك على الكسدة ديالك'' وزاد ''والله العظيم تا نزلك الراس ديالك ونقدم راسي عند رجال الأمن وإيلا كان مكتاب عليا الله ندوز ما تبقى من عمري في السجون لأجلك في سبيل الله فأنا مستعد ...''