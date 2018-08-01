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الملك محمد السادس يترأس حفلا هاما حول التعليم

بتاريــخ : 17 شتنبر 2018 / 10:31 الملك محمد السادس يترأس حفلا هاما حول التعليم | بوليتيك
الملك محمد السادس يترأس حفلا هاما حول التعليم
من المنتظر أن يترأس الملك محمد السادس، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، حوالي الساعة الثالثة بعد الزوال، حفلا مهما سيخصص للتعليم، بحضور رئيس الحكومة والفريق الحكومي.

شوف تيفي

من المنتظر أن يترأس الملك محمد السادس، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، حوالي الساعة الثالثة بعد الزوال، حفلا مهما سيخصص للتعليم، بحضور رئيس الحكومة والفريق الحكومي.

ووفق مصادر إعلامية موثوقة، فالحفل سيمثل بداية رسمية للعام الدراسي 2019/2018، كما سيعرف حضور العديد من الشخصيات السياسية والفاعلين الرئيسيين في قطاع التعليم، العام والخاص.

كما سيتم خلال هذا الحفل، توقيع سلسلة من الاتفاقيات أمام الملك، في وقت يعرض فيه مشروع قانون الإطار للتربية والتكوين على البرلمان، للمصادقة عليه في أكتوبر المقبل، بعد الجدل الذي رافق الدخول المدرسي، بخصوص إدخال مفردات من الدارجة في المقررات التعليمية.

 

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