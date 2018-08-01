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بالفيديو..فاس غرقات والمياه دخلات حتى لديور المواطنين

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بالفيديو..فاس غرقات والمياه دخلات حتى لديور المواطنين

بتاريــخ : 17 شتنبر 2018 / 09:47 بالفيديو..فاس غرقات والمياه دخلات حتى لديور المواطنين | مجتمع
بالفيديو..فاس غرقات والمياه دخلات حتى لديور المواطنين
توصلت ''شوف تيفي'' بمقطع فيديو جد صادم، يوثق للخسائر المادية التي تعرضت لها أسر فاسية، أمس الأحد، بعد أن غمرت مياه التساقطات المطرية منازلهم، بعد دقائق فقط من نزولها.

''شوف تيفي''

توصلت ''شوف تيفي'' بمقطع فيديو جد صادم، يوثق للخسائر المادية التي تعرضت لها أسر فاسية، أمس الأحد، بعد أن غمرت مياه التساقطات المطرية منازلهم، بعد دقائق فقط من نزولها.

وأوضح مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن الساكنة، حاولت الاتصال بالسلطات، لكن دون جدوى، مشيرا إلى أن الخسائر المادية كانت جسيمة جدا، حيث لم تتحمل بالوعات الصرف الصحي كمية المياه التي تساقطت على العاصمة العلمية.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من المناطق بالمغرب، عرفت خلال الأسبوع المنصرم، تساقطات مطرية، خلفت خسائر مادية جسيمة، خاصة بالمنطقة الشرقية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي الخسائر المادية السلطات العاصمة العلمية فاس

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