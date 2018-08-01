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تفاصيل حصرية عن حادثة السير المروعة التي أودت بحياة أسرة باعمرانية بأيت ملول

بتاريــخ : 17 شتنبر 2018 / 09:42 تفاصيل حصرية عن حادثة السير المروعة التي أودت بحياة أسرة باعمرانية بأيت ملول | حوادث و حقوق
تفاصيل حصرية عن حادثة السير المروعة التي أودت بحياة أسرة باعمرانية بأيت ملول
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، أن الحصيلة النهائية لحادثة السير المروعة التي وقعت مساء أمس الأحد بالطريق الوطنية الرابطة بين مدينة تيزنيت وإنزكان وبالضبط على مستوى مدارة توهمو على بعد 3

شوف تيفي:أحمد الهلالي

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، أن الحصيلة النهائية لحادثة السير المروعة التي وقعت مساء أمس الأحد بالطريق الوطنية الرابطة بين مدينة تيزنيت وإنزكان وبالضبط على مستوى مدارة توهمو على بعد 3 كيلومترات من مدينة أيت ملول (الحصيلة) بلغت 4 قتلى و6 جرحى تم نقلهم على وجه السرعة للمستشفى الإقليمي بإنزكان لإسعافهم.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فقتلى هذا الحادث المفجع ينتمون لأسرة واحدة مكونة من زوج وزوجته و اثنين من ابنائهما، لقوا كلهم حتفهم في الحين وينحدرون من دوار ''أمديغوا'' بجماعة أربعاء أيت عبد الله بقبيلة آيت باعمران إقليم سيدي إفني.

هذا، وتعود حيثيات الحادث إلى قدوم الأسرة الباعمرانية من مدينة تيزنيت في اتجاه أكادير على متن سيارة من نوع ''داسيا''، وأدت السرعة المفرطة التي كان يقود بها الزوج سيارته إلى فقدانه السيطرة على مقود القيادة لينعرج بشكل خطير ويخرج عن مساره واقتحم الحاجز الفاصل بين الاتجاهين، ما أدى لخروجه نحو الاتجاه المعاكس، وتصادف مع مرور سيارة أجرة كبيرة متجهة نحو تيزنيت، ليصطدم بها بشكل وصف بالمروع، قبل أن تصطدم بهما سيارتان أخريتان.

وأضافت مصادر ''شوف تيفي''، أن الحادث أسفر عن مصرع 4 أشخاص كانوا على متن سيارة ''داسيا'' وينتمون لأسرة واحدة، فيما أصيب 6 أشخاص آخرين من ركاب سيارة الأجرة بجروح بليغة استدعت نقلهم على وجه السرعة نحو المستعجلات لإسعافهم.

وتسبب الحادث في استنفار مختلف وحدات الدرك الملكي والقوات المساعدة وعناصر الوقاية المدنية الذين هرعوا لعين المكان، وتم نقل المعطوبين نحو مستعجلات المستشفى الإقليمي بإنزكان لتلقي العلاجات الضرورية، فيما نقلت جثث الضحايا صوب مستودع الأموات بأمر من النيابة العامة المختصة، بينما جرى فتح تحقيق شامل حول الحادث لتحديد ظروف وملابسات وقوعه .

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أيت ملول حصيلة حادثة السير 4 قتلى 6 جرحى أسرة واحدة الطريق الرابطة تيزنيت إنزكان

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