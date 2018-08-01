استغلال بشع.. ظبط قاصر مختفية رفقة شخص حاول اغتصابها ﻿

تمكنت فرقة الأبحاث الميدانية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة العيون من العثور على قاصر مختفية رفقة شخص وهو في حالة سكر علني على مستوى شارع إدريس الأول بالمدينة الجنوبية .

شــوف تيفي: العيون

تمكنت فرقة الأبحاث الميدانية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة العيون من العثور على قاصر مختفية رفقة شخص وهو في حالة سكر علني على مستوى شارع إدريس الأول بالمدينة الجنوبية .

وتأتي هذه العملية حسب مصدر أمني، بناءً على بحث لفائدة العائلة الذي تقدمت به امرأة إلى المصالح الأمنية بولاية أمن العيون بخصوص اختفاء ابنتها القاصرة ذات 16سنة، واستغلالا للمعلومات المتوفرة حول المتغيبة، قامت فرقة الأبحاث الميدانية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بتكثيف الأبحاث حولها لتتمكن من ضبطها رفقة شخص وهو في حالة سكر علني بين على مستوى شارع إدريس الأول بعدما تمكن من التغرير بها قصد قضاء المبيت رفقته بمسكنه.

هذا، وبأمر من النيابة العامة المختصة تم إخضاع الموقوف لتدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم، فيما سيتم إخضاع الضحية لخبرة طبية.