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أمن بوجدور يلقي القبض على 3 أشخاص يعترضون سبيل المارة تحت التهديد بالسلاح الأبيض

بتاريــخ : 17 شتنبر 2018 / 02:33 أمن بوجدور يلقي القبض على 3 أشخاص يعترضون سبيل المارة تحت التهديد بالسلاح الأبيض | مجتمع
أمن بوجدور يلقي القبض على 3 أشخاص يعترضون سبيل المارة تحت التهديد بالسلاح الأبيض
تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن ببوجدور، بعد تكثيف الأبحاث والتحريات من إيقاف ثلاثة أشخاص لارتكابهم مجموعة من عمليات اعتراض السبيل واقتراف السرقات تحت التهديد بالسلاح

شوف تيفي: بوجدور

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن ببوجدور، بعد تكثيف الأبحاث والتحريات من إيقاف ثلاثة أشخاص لارتكابهم مجموعة من عمليات اعتراض السبيل واقتراف السرقات تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وحسب مصدر أمني، فإن الموقوفين إثنين منهم قاصرين، حيث تم إلقاء القبض عليهم بناءً على ثلاث شكايات تقدم بها ثلاثة مشتكين للمصالح الأمنية.

هذا، وبأمر من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف تم الاحتفاظ بالقاصرين بالجناح المخصص للأحداث، فيما تم وضع الراشد تحت الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم.

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