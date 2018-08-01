لجنة الأطباء الداخليين تستنكر اعتداء الشرطة على طبيبة بمستشفى ابن الحسن بفاس ﻿

استنكرت لجنة الأطباء الداخليين والمقيمين بفاس، ما تعرضت له طبيبة مقيمة بمستشفى ابن الحسن للأمراض النفسية والعقلية بفاس، بعد تعرضها لمعاملة وصفت بالمهينة من طرف رجال الدرك، والشرطة.

شوف تيفي

استنكرت لجنة الأطباء الداخليين والمقيمين بفاس، ما تعرضت له طبيبة مقيمة بمستشفى ابن الحسن للأمراض النفسية والعقلية بفاس، بعد تعرضها لمعاملة وصفت بالمهينة من طرف رجال الدرك، والشرطة.

وأكد بيان صادر عن لجنة الأطباء، أن الدكتورة آسية بوقنيطر، كانت في مداومة بقسم المستعجلات يوم الجمعة (07 شتنبر)، حين استقبلت عناصر من الدرك الملكي صحبة موقوف يعاني من مرض عقلي، لكن الطبيبة أخبرت رجال الدرك أن استقباله غير متاح ذلك اليوم بسبب غياب مكان شاغر، وفقا لنظام المستشفى.

وأوضحت الطبيبة، يضيف البيان، أن رجال الدرك غادروا المكان، قبل أن يعودوا مرة أخرى للمستشفى لتجديد استفسارهم عن سبب رفضها استقبال المريض، ليتم بعد ذلك إحضار رجال الأمن الذين أخبروها أنها رهن الاعتقال مع منعها من استعمال الهاتف خلال تواجدها بغرفة الاستراحة الخاصة بها، في حدود الساعة 12 ليلا، مما عرضها لحالة من الخوف، بعد أن تلقت تعنيفا لفظيا.

ودعت لجنة الأطباء الداخليين والمقيمين بفاس، وفق ذات البيان، إلى فتح تحقيق سريع حول ملابسات الاعتداء ، كما أعلنت عن نيتها الشروع في سلسة من الخطوات الاحتجاجية، أولها وقفة احتجاجية بمستشفى ابن الحسن للأمراض النفسية والعقلية بفاس، يوم الأربعاء 19 شتنبر.