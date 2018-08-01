 لجنة الأطباء الداخليين تستنكر اعتداء الشرطة على طبيبة بمستشفى ابن الحسن بفاس ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

استغلال بشع.. ظبط قاصر مختفية رفقة شخص حاول اغتصابها | مجتمع

استغلال بشع.. ظبط قاصر مختفية رفقة شخص حاول اغتصابها

أمن بوجدور يلقي القبض على 3 أشخاص يعترضون سبيل المارة تحت التهديد بالسلاح الأبيض | مجتمع

أمن بوجدور يلقي القبض على 3 أشخاص يعترضون سبيل المارة تحت التهديد بالسلاح الأبيض

بالفيديو..الراقصة نور محيحة مع الشيخة تسونامي فعرس مغربي‎ | بووز

بالفيديو..الراقصة نور محيحة مع الشيخة تسونامي فعرس مغربي‎

لجنة الأطباء الداخليين تستنكر اعتداء الشرطة على طبيبة بمستشفى ابن الحسن بفاس | حوادث و حقوق

لجنة الأطباء الداخليين تستنكر اعتداء الشرطة على طبيبة بمستشفى ابن الحسن بفاس

أسطول الوحدات الفندقية بأكادير يتعزز بمشروع سياحي بمواصفات عالمية | اقتصاد

أسطول الوحدات الفندقية بأكادير يتعزز بمشروع سياحي بمواصفات عالمية

إطلاق نار بالمسجد النبوي والسلطات تعتقل الفاعل | دولي

إطلاق نار بالمسجد النبوي والسلطات تعتقل الفاعل

عرض بالبيكيني من طرف مغربيات في قلب أكادير يثير ضجة واسعة | مجتمع

عرض بالبيكيني من طرف مغربيات في قلب أكادير يثير ضجة واسعة

خطيــر.. سيدة تتعرض للاغتصاب والسرقة من طرف شخصين بالداخلة | حوادث و حقوق

خطيــر.. سيدة تتعرض للاغتصاب والسرقة من طرف شخصين بالداخلة

بلال التليدي يشجب التضييق عليه من طرف قيادات العدالة والتنمية | بوليتيك

بلال التليدي يشجب التضييق عليه من طرف قيادات العدالة والتنمية

العثماني والدارجة والسياسة الصغيرة

لجنة الأطباء الداخليين تستنكر اعتداء الشرطة على طبيبة بمستشفى ابن الحسن بفاس

بتاريــخ : 17 شتنبر 2018 / 01:55 لجنة الأطباء الداخليين تستنكر اعتداء الشرطة على طبيبة بمستشفى ابن الحسن بفاس | حوادث و حقوق
لجنة الأطباء الداخليين تستنكر اعتداء الشرطة على طبيبة بمستشفى ابن الحسن بفاس
استنكرت لجنة الأطباء الداخليين والمقيمين بفاس، ما تعرضت له طبيبة مقيمة بمستشفى ابن الحسن للأمراض النفسية والعقلية بفاس، بعد تعرضها لمعاملة وصفت بالمهينة من طرف رجال الدرك، والشرطة.

شوف تيفي

استنكرت لجنة الأطباء الداخليين والمقيمين بفاس، ما تعرضت له طبيبة مقيمة بمستشفى ابن الحسن للأمراض النفسية والعقلية بفاس، بعد تعرضها لمعاملة وصفت بالمهينة من طرف رجال الدرك، والشرطة.

وأكد بيان صادر عن لجنة الأطباء، أن الدكتورة آسية بوقنيطر، كانت في مداومة بقسم المستعجلات يوم الجمعة (07 شتنبر)، حين استقبلت عناصر من الدرك الملكي صحبة موقوف يعاني من مرض عقلي، لكن الطبيبة أخبرت رجال الدرك أن استقباله غير متاح ذلك اليوم بسبب غياب مكان شاغر، وفقا لنظام المستشفى.

وأوضحت الطبيبة، يضيف البيان، أن رجال الدرك غادروا المكان، قبل أن يعودوا مرة أخرى للمستشفى لتجديد استفسارهم عن سبب رفضها استقبال المريض، ليتم بعد ذلك إحضار رجال الأمن الذين أخبروها أنها رهن الاعتقال مع منعها من استعمال الهاتف خلال تواجدها بغرفة الاستراحة الخاصة بها، في حدود الساعة 12 ليلا، مما عرضها لحالة من الخوف، بعد أن تلقت تعنيفا لفظيا.

ودعت لجنة الأطباء الداخليين والمقيمين بفاس، وفق ذات البيان، إلى فتح تحقيق سريع حول ملابسات الاعتداء ، كما أعلنت عن نيتها الشروع في سلسة من الخطوات الاحتجاجية، أولها وقفة احتجاجية بمستشفى ابن الحسن للأمراض النفسية والعقلية بفاس، يوم الأربعاء 19 شتنبر.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب لجنة الأطباء الداخليين اعتداء الشرطة طبيبة مستشفى ابن الحسن فاس

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

خطيــر.. سيدة تتعرض للاغتصاب والسرقة من طرف شخصين بالداخلة | حوادث و حقوق

خطيــر.. سيدة تتعرض للاغتصاب والسرقة من طرف شخصين بالداخلة

خطــير..بغاو يشفروه قطعو ليه عضوه الذكري بكريان دوار الحفرة بالبيضاء | حوادث و حقوق

خطــير..بغاو يشفروه قطعو ليه عضوه الذكري بكريان دوار الحفرة بالبيضاء

بالصورة..بعد مطاردة هوليودية بأسطح المنازل: الإطاحة بشخص خطير ملقب بـ معيزة بطنجة | حوادث و حقوق

بالصورة..بعد مطاردة هوليودية بأسطح المنازل: الإطاحة بشخص خطير ملقب بـ'' معيزة'' بطنجة

وفاة مقدم سربة بطعنة سكين غادرة بضواحي تيفلت | حوادث و حقوق

وفاة مقدم سربة بطعنة سكين غادرة بضواحي تيفلت

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

إضراب عمال النظافة عن العمل يُـحول البيضاء إلى كارثة بيئية | بــووز
منذ 2 ساعات

إضراب عمال النظافة عن العمل يُـحول البيضاء إلى كارثة بيئية

خطير..أول فيديو للحادثة اللي ماتو فيها شابين وسط كازا بالليل | خارج البلاطو

خطير..أول فيديو للحادثة اللي ماتو فيها ''شابين'' وسط كازا بالليل

تفاصيل الحرب الكلامية بين العثماني وعيوش بسبب الدارجة | خبر اليوم

تفاصيل الحرب الكلامية بين العثماني وعيوش بسبب الدارجة

من قلب مقهى شعبي فكازا.. شوفو فرحة جماهير الرجاء : الخضرة فرحتنا بالانتصار والله يبعد منا عيون الوداديين.. | خارج البلاطو

من قلب مقهى شعبي فكازا.. شوفو فرحة جماهير الرجاء : ''الخضرة فرحتنا بالانتصار والله يبعد منا عيون الوداديين..''

﻿

آخر المستجدات

استغلال بشع.. ظبط قاصر مختفية رفقة شخص حاول اغتصابها | مجتمع
منذ 40 دقيقة

استغلال بشع.. ظبط قاصر مختفية رفقة شخص حاول اغتصابها

أمن بوجدور يلقي القبض على 3 أشخاص يعترضون سبيل المارة تحت التهديد بالسلاح الأبيض | مجتمع

أمن بوجدور يلقي القبض على 3 أشخاص يعترضون سبيل المارة تحت التهديد بالسلاح الأبيض

بالفيديو..الراقصة نور محيحة مع الشيخة تسونامي فعرس مغربي‎ | بووز

بالفيديو..الراقصة نور محيحة مع الشيخة تسونامي فعرس مغربي‎

لجنة الأطباء الداخليين تستنكر اعتداء الشرطة على طبيبة بمستشفى ابن الحسن بفاس | حوادث و حقوق

لجنة الأطباء الداخليين تستنكر اعتداء الشرطة على طبيبة بمستشفى ابن الحسن بفاس

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.