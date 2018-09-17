أسطول الوحدات الفندقية بأكادير يتعزز بمشروع سياحي بمواصفات عالمية ﻿

أكد المدير الجهوي للسياحة بجهة سوس ماسة '' عبد العزيز'' فطواك'' على أن الاستثمار في المجال السياحي يعد مجالا خصبا بمدينة أكادير، وسيساهم في الإقلاع الاقتصادي الذي تصبو إليه المملكة تحت القيادة

شوف تيفي:أحمد الهلالي

أكد المدير الجهوي للسياحة بجهة سوس ماسة '' عبد العزيز'' فطواك'' على أن الاستثمار في المجال السياحي يعد مجالا خصبا بمدينة أكادير، وسيساهم في الإقلاع الاقتصادي الذي تصبو إليه المملكة تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.

جاء هذا خلال الافتتاح الرسمي للوحدة الفندقية ''مبروك'' بمدينة أكادير يوم أمس مبرزا أن هذا المشروع الجديد يعد مكسبا حيويا وفاعلا للجهة ككل ولمدينة الإنبعاث، وسيوفر فرص شغل لعدد من الشباب المؤهلين في مجال الفندقة والسياحة.

وأبرز ''فطواك'' أن وزارة السياحة تشجع بشكل كبير تأهيل البنيات التحتية وتهيئتها من أجل توفير الأرضية المناسبة لاستقبال السياح المتوافدين على المدينة وتهيئة الظروف المريحة لاستقبالهم في مثل هذه الفنادق التي تعتمد على معايير الجودة والتجديد في الشكل والهندسة والخدمات بما يتلاءم مع المستجدات العصرية والعالمية للقطاع السياحي، والتي يصبو المغرب بأن يصبح فيه من الرواد، وتنافس وحداته الفندقية كبريات الدول المتصدرة لقائمة الوجهات السياحية المفضلة في العالم.

هذا وحضر حفل افتتاح الفندق الجديد ''مبروك'' إلى جانب المدير الجهوي للسياحة كل من المديرة الجهوية للمجلس الجهوي للسياحة وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال بالمدينة وخارجها.

وشدد عدد من الحاضرين للحفل أن هذه الوحدة الفندقية التي رأت النور بأكادير تعد قفزة نوعية في مجال الاستثمار السياحي بالمدينة لما تتوفر عليه من مكانيزمات ومميزات قل نظيرها في الفنادق التي تؤثث أسطول البنيات التحتية السياحية بعاصمة سوس، بعدما اعتمد في تشييدها على معايير أوروبية في الديكور والخدمات والهندسة وغيرها من المناحي.

وتجاوزت تكلفة هذا المشروع السياحي المليارين سنتيم بعدما أعدت هيكلته وتجديده واجثثاته من الإهمال والنسيان الذي كانت عليه بنايته القديمة لسنوات عديدة.