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عرض بالبيكيني من طرف مغربيات في قلب أكادير يثير ضجة واسعة

بتاريــخ : 17 شتنبر 2018 / 01:32 عرض بالبيكيني من طرف مغربيات في قلب أكادير يثير ضجة واسعة | مجتمع
عرض بالبيكيني من طرف مغربيات في قلب أكادير يثير ضجة واسعة
أثار عرض للأزياء خاص بالملابس الداخلية نظمته إحدى الشركات الخاصة بتسويق ملابس نسائية واحتضنته مساء السبت غرفة التجارة والصناعة والخدمات موجة من ردود الفعل المتباينة بين ساكنة المدينة بين من

شوف تيفي:أكادير

أثار عرض للأزياء خاص بالملابس الداخلية نظمته إحدى الشركات الخاصة بتسويق ملابس نسائية واحتضنته مساء السبت غرفة التجارة والصناعة والخدمات موجة من ردود الفعل المتباينة بين ساكنة المدينة بين من يعتبر ذلك عرض عادي ويهم ترويج سلعة وماركة من الملابس كغيرها من العروض التي تستهدف تسويق المنتوجات بغض النظر عن نوعها وبين معارض لهذا العرض لما حمله من مشاهد خادشة للحياء ولا تحترم خصوصية وثقافة وهوية المدينة وكذا تنظيمه وسط مؤسسة دستورية لها قوانين تعد بمثابة خط أحمر على حد تعبير عدد من المعارضين للعرض.

وتناقلت مجموعة من الحسابات الفيسبوكية مقاطع من هذا العرض المثير وصوره وهو ما أشعل فتيل التعليقات وردود الفعل بالعالم الأزرق حيث أصبح حديث الساعة بين نشطاء الفيسبوك الذين انقسموا إلى قسمين بين من يرى أن تسريب فيديوهات وصور من هذا النشاط عمل غير أخلاقي ومنافي للقانون ويستوجب المعاقبة والمتابعة القضائية باعتبار ذلك يعد انتهاك للحرية الفردية والخصوصيات الشخصية للعارضات، حيث قال أحد المعلقين''زعما هاد الناس لي كينتقادو كون تعطاتهم الفرصة يدخلو كون شتيهم في الصفوف الأمامية هاذا لي سرب الفيديوهات خاصو العقاب...''

فيما أكد طرف ثاني من المتفاعلين على أن مثل هذه العروض تكرس لنشر ثقافة الميوعة والتفسخ الأخلاقي ولا تلائم مدينة كأكادير لما تكتسيه من حرمة وخصوصيات ثقافية تتسم بالحشمة والوقار واصفين العرض ب ''الشوهة والفضيحة الأخلاقية'' حيث عبر واحد من هؤلاء ساخرا ''أكادير اليوم حيدات الحوايج أش اوا هادشي ولينا كينشوفو لا حول ولا قوة الا بالله أين المسؤولين من هذا شكون رخص لهادو يدخلو لقاع مؤسسة عمومية العجب العجاب هذا...''

هذا وطلب عدد من النشطاء الفيسبوكيين من الجهات المسؤولة بفتح تحقيق في ما وقع داخل مؤسسة دستورية وعمومية وكذا حول الواقفين وراء تسريب هذه الفيديوهات والصور باعتبارها أمور شخصية وتخص حياة الأفراد والتي تستدعي الاحترام والتقديس.

 

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شوف تيفي المغرب أكادير فيديوهات عرض للملابس النسائية الداخلية يخلق ضجة كبيرة مواقع التواصل الاجتماعي

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