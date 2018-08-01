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خطيــر.. سيدة تتعرض للاغتصاب والسرقة من طرف شخصين بالداخلة

بتاريــخ : 17 شتنبر 2018 / 01:18 خطيــر.. سيدة تتعرض للاغتصاب والسرقة من طرف شخصين بالداخلة | حوادث و حقوق
خطيــر.. سيدة تتعرض للاغتصاب والسرقة من طرف شخصين بالداخلة
علمت ''شوف تيفي''، أن سيدة تعرضت للاغتصاب والسرقة من طرف شخصين بشارع إمليلي بمدينة الداخلة.

شــوف تيفي: يحيى الغليظ

علمت ''شوف تيفي''، أن سيدة تعرضت للاغتصاب والسرقة من طرف شخصين بشارع إمليلي بمدينة الداخلة.

وحسب مصدر أمني، أنه إثر توصل المصالح الأمنية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالداخلة باستغاثة من طرف امرأة تتعرض لاعتداء من طرف بعض الأشخاص بشارع امليلي بالمدينة، انتقلت على الفور عناصر مصلحة المداومة وكذا فرقة الشرطة القضائية إلى عين المكان ليتبين أن الضحية تعرضت للاغتصاب مع السرقة من طرف المعنيين.

وأضاف ذات المصدر، أن عناصر الشرطة قامت بتمشيط محيط مكان الإعتداء لتتمكن على مستوى حي المطار من إيقاف إثنين من المشتبه فيهم أحدهما قاصر ذو 16 سنة، فيما تبين أن الموقوف الآخر مبحوث عنه من أجل السرقة تحت طائلة التهديد بواسطة السلاح الأبيض.

هذا، وبأمر من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف، تم الاحتفاظ بالقاصر بالمكان المخصص للأحداث، فيما تم إخضاع الراشد لتدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الداخلة الاغتصاب السرقة السلاح الأبيض سيدة حي المطار شارع امليلي

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