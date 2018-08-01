بلال التليدي يشجب التضييق عليه من طرف قيادات العدالة والتنمية ﻿

استنكر بلال التليدي القيادي في حزب العدالة والتنمية ما أسماه ''محاولات التضييق على حرية الفكر والتعبير'' داخل الحزب، واتهم بعض قيادات حزبه بـ'' ملاحقته و''اضطهاده'' فكريا''.

شوف تيفي

استنكر بلال التليدي القيادي في حزب العدالة والتنمية ما أسماه ''محاولات التضييق على حرية الفكر والتعبير'' داخل الحزب، واتهم بعض قيادات حزبه بـ'' ملاحقته و''اضطهاده'' فكريا''.

وأوضح التيليدي أنه فوجئ في جلسة المجلس الوطني، بتعامل غير ملائم من بعض قيادات الأمانة العامة وصل حد السخرية والتعريض به في الوقت الذي لم يصدر عن الأمين العام ولا نائبه أي شيء في حقه أو تعليق على ما يكتب.

ورد التليدي، في تدوينة له نشرها عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم الأحد، بقوله أنه '' لا أحد يمكن توقيف قلمي الحر وإنني لن ادخل أبدا في جلباب أحد''، مؤكدا إصراره على ''تحليله وموقعه ككاتب حر يكتب ما ثبت له من خلال رصد المؤشرات الواقعية...''.

وقال بلال التليدي، وفق ما أورده في تدوينته، إنه '' اتصلت بي وكالة الاناضول_ بصفتي محللا سياسيا_ تطلب مني رأيي في الأزمة الداخلية التي يعيشها حزب العدالة والتنمية، وما إذا كانت جلسات الحوار الداخلي بالشكل الذي تتم به وما إذا كان المجلس الوطني في دورته الاستثنائية كفيلا بحلها''.

وأضاف أن جوابه كان ''أن الأزمة ستستمر إلى نهاية الولاية وأن القيادة الحالية للحزب في أقصى جهودها لن تفعل أكثر من تدبيرها وليس حلها... وأن الأزمة يحتمل أن تجد حلها مع المؤتمر العادي الذي يؤذن بتغيير القيادة وتشكيل قيادة أخرى غير متلبسة بسياقات تشكيل حكومة الدكتور سعد الدين العثماني وفي شروط سياسية أخرى''.

وأوضح أن هذا هو تحليله وليس تصريحه، لكنه على حد قوله فوجئ من جهة بقصاصات خبرية تنسب إليه مطالبته قبيل المجلس الوطني بتغيير القيادة.