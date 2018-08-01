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أسماء حلاوي :الخبرة العلمية عرت بوعشرين وأتباعه

بتاريــخ : 17 شتنبر 2018 / 01:01 أسماء حلاوي :الخبرة العلمية عرت بوعشرين وأتباعه | بوليتيك
أسماء حلاوي :الخبرة العلمية عرت بوعشرين وأتباعه
قالت أسماء حلاوي '' لقد عرت الخبرة العلمية للدرك الملكي بوعشرين وكل من كانوا يدافعون عنه''.

شوف تيفي

قالت أسماء حلاوي '' لقد عرت الخبرة العلمية للدرك الملكي بوعشرين وكل من كانوا يدافعون عنه''.

وكشفت حلاوي إحدى المشتكيات في ملف توفيق بوعشرين مدير نشر يومية أخبار اليوم، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأحد'' كان المتهم يدعي في أول الأمر أنه لا وجود لأي شريط دليل مادي على التهم المنسوبة إليه وجاءت الخبرة وأكدت عكس ذلك بالدلائل العلمية التي لايمكن الشك في قوتها، وشكك المتهم ومحيطه في صدقية الأشرطة وقالوا أنها مزورة ومفبركة وجاءت الخبرة مرة أخرى لتؤكد صحة الأشرطة وعدم تعرضها لأي تحريف أو تغيير''.

وأوضحت عبر ذات التدوينة ''في مرحلة أخرى ادعى المتهم بنفسه وأمام القاضي والنيابة العامة والمحاميين بأن جهة ما وضعت رأسه ورؤوس ضحاياه (كاع ) على أجساد أشخاص آخرين وتم تركيب كل شيء لتوريطه وكأنه (تشي غيفارا) زمانه.وأثبت الخبرة أن ما ادعاه بدون أي خجل ليس سوى خرافات من نسج خياله''.

وأضافت ''لقد أصبح المتهم في وضع لا يحسد عليه وصار محاموه وأنصاره في وضع محرج لم يجدوا معه بدا من التزام الصمت وطأطأة الرأس بعد الخبرة اتضح بالدليل العلمي القوي أن الرجل متورط حتى أذنيه في الاستغلال الجنسي والاغتصاب والاتجار في البشر ولن تسعفه الأكاذيب والاختلاق في تجنب مصيره المحتوم فكل حيله وحيل دفاعه وأكاذيبهم لم تنطلي على القضاء ولن تنطلي عليه لقد دقت ساعة الحسم وحان الوقت لكي ينال كل طرف في هذه القضية، التي طالت أكثر من اللازم، ما يستحقه''

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شوف تيفي المغرب أسماء حلاوي الخبرة العلمية بوعشرين

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