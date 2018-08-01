المغرب للاتحاد الاوروبي :''تشييد معتقلات للمهاجرين هو أمر مستحيل على أرضه'' ﻿

قطع المغرب من جديد الطريق أمام أي مناورة جديدة لحجز المهاجرين على أرضه، بعد مقترح التوجه اليميني في الاتحاد الأوروبي.

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قطع المغرب من جديد الطريق أمام أي مناورة جديدة لحجز المهاجرين على أرضه، بعد مقترح التوجه اليميني في الاتحاد الأوروبي.

وكشف مصدر إعلامي أن ''المغرب أعلم المسؤولين الأوروبيين، خلال اجتماعات حضرها مسؤولون من بلدان معنية بالأزمة الحالية للهجرة، أن تشييد معتقلات على أرضه للمهاجرين هو أمر مستحيل تطبيقه أو حتى اقتراحه''.

وأضاف أن ''مسؤولين أوروبين يمينين اتهم الاتحاد الأوروبي باستسلامه للرفض المغربى بسهولة''.

وأبرز ذات المصدر: أنه ''حسب مصادر دبلوماسية، فقد أعلمت الرباط من جديد، أول أمس الجمعة، دول الاتحاد الأوروبي أن اعتقال المهاجرين في المغرب في معتقلات تشيد لهذا الغرض هو أمر مستحيل تطبيقه، ولا يجب العودة إلى الحديث عنه، بعد ظهور دعوات جديدة من حكومات يمينية خاصة في النمسا وإيطاليا إلى عدم التخلي عن الفكرة''.