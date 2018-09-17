 بالصورة..بعد مطاردة هوليودية بأسطح المنازل: الإطاحة بشخص خطير ملقب بـ'' معيزة'' بطنجة ﻿
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بالصورة..بعد مطاردة هوليودية بأسطح المنازل: الإطاحة بشخص خطير ملقب بـ'' معيزة'' بطنجة

بتاريــخ : 17 شتنبر 2018 / 00:34 بالصورة..بعد مطاردة هوليودية بأسطح المنازل: الإطاحة بشخص خطير ملقب بـ معيزة بطنجة | حوادث و حقوق
بالصورة..بعد مطاردة هوليودية بأسطح المنازل: الإطاحة بشخص خطير ملقب بـ'' معيزة'' بطنجة
تفاعلت مصالح ولاية أمن طنجة مع شريط فيديو يظهر قيام ثلاثة أشخاص بسرقة شاب بالعنف بحومة دار المويكنة ، حيث سبق لمصالح الدائرة الأمنية السادسة أن تلقت شكاية في الموضوع و فتحت بحثا فيها حيث تمكنت من

''شوف تيفي''

تفاعلت مصالح ولاية أمن طنجة مع شريط فيديو يظهر قيام ثلاثة أشخاص بسرقة شاب بالعنف بحومة دار المويكنة ، حيث سبق لمصالح الدائرة الأمنية السادسة أن تلقت شكاية في الموضوع و فتحت بحثا فيها حيث تمكنت من تحديد هوية الفاعلين.

وأكد مصدر أمني تجنيد مختلف مصالح أمن طنجة خاصة فرقة الشرطة القضائية لمنطقة أمن بني مكادة التي استطاعت صباح اليوم الأحد، من توقيف الفاعل الرئيسي و يتعلق الأمر ب( ي. د) من مواليد 1997 سنة و الملقب بـ '' معيزة'' ، هذا الأخير الذي وبمجرد توصل فرقة الأبحاث بخبر وصوله لمنزلهم الكائن بحومة الوردة بعد غيابه عنه منذ تاريخ واقعة السرقة بالعنف التي ارتكبها رفقة شريكين ، ليتم توقيفه بعد مطاردة بأسطح منازل الحي .

وأشار المصدر ذاته إلى أن الموقوف تم وضعه رهن تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة قصد البحث معه في المنسوب اليه ، و البحث جاري لتوقيف شريكيه في العملية و اللذين تم التوصل لهويتهما من طرف المصالح الأمنية .

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المغرب شوف تيفي شريط فيديو بني مكادة العنف منازل الحي

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