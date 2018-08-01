وفاة مقدم سربة بطعنة سكين غادرة بضواحي تيفلت ﻿

لقي مقدم سربة للتبوريدة حتفه جراء طعنه بسكين بموسم سيدي محمد الشريف بالقطبيين ضواحي تيفلت .

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لقي مقدم سربة للتبوريدة حتفه جراء طعنه بسكين بموسم سيدي محمد الشريف بالقطبيين ضواحي تيفلت .

وأضاف مصدر إعلامي محلي أن المقدم المسمى قيد حياته إدريس البالغ من العمر 48 سنة، والقاطن بدوار اجغيدرات جماعة عين الجوهرة سيدي بوخلخال، كان يقوم بعملية صلح بين متشاجرين في موسم سيدي محمد الشريف ليلة السبت الأحد.

وأوضح المصدر، أن الهالك كان داخل خيمته بموسم سيدي محمد الشريف، فسمع أصوات شجار بين أشخاص فخرج لفض النزاع بينهم لكنه، أصيب بطعنة سكين غادرة أردته قتيلا.

وأكد أن رجال السلطة المحلية والدرك الملكي التابعين للمركز الترابي سيدي علال البحراوي حلوا فور علمهم بالحادث بعين المكان حيث تم القيام بالإجراءات اللازمة مع فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة لمعرفة حيثيات وتفاصيل هذه الجريمة.

مضيفا أنه، تم التعرف على الجاني الذي يقطن بحي الرشاد بمدينة تيفلت والذي لازال في حالة فرار، مشيرا أنه قد أنجزت في حقه مذكرة بحث. فيما تم نقل جثة الهالك صوب مستودع الأموات بمستشفى القرب بمدينة تيفلت .