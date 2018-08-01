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توقيف أجنبيين بمطار أكادير الدولي حاولا تهريب عدد هام من السلع

بتاريــخ : 16 شتنبر 2018 / 23:22 توقيف أجنبيين بمطار أكادير الدولي حاولا تهريب عدد هام من السلع | مجتمع
توقيف أجنبيين بمطار أكادير الدولي حاولا تهريب عدد هام من السلع
أوقفت المصالح الأمنية بمطار أكادير المسيرة يوم أمس سائحين أجنبيين من جنسية بريطانية، وذلك بعد محاولتهما تهريب عدد مهم من الهواتف الذكية .

شوف تيفي:أكادير

أوقفت المصالح الأمنية بمطار أكادير المسيرة يوم أمس سائحين أجنبيين من جنسية بريطانية، وذلك بعد محاولتهما تهريب عدد مهم من الهواتف الذكية .

وحسب مصادر خاصة لقناة ''شوف تيفي''، فالأجنبيان حاولا تهريب ما مجموعه 20 هاتفا ذكيا يدخل ضمن آخر صيحات ''الأيفون''، بعد أن قاما بدسهم بطريقة ذكية وسط حقائبهما رفقة مبلغ مالي قدر بنحو 18 ألف يورو.

وأضافت ذات المصادر، أن حيلة السائحين انكشفت بسرعة بعدما استعانت العناصر الأمنية الساهرة على مراقبة أغراض وحقائب الوافدين على المطار بجهاز ''السكانير''، الذي كشف الهواتف المهربة.

هذا، وجرى حجز الهواتف النقالة إضافة إلى المبلغ المالي السالف الذكر، فيما تمت إحالة الأجنبيين على أنظار الحراسة النظرية لتعميق البحث معهما حول حيثيات وملابسات الواقعة، والوجهة التي كانا ينويان أن يوجها لها تلك السلع المهربة.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أكادير توقيف أجنبيين مطار المسيرة حجز هواتف ذكية تهريب

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