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بالصورة..بعدما جراو عليها من البولفار: إلهام دخلات في الأب ديالها عبد العزيز الستاتي

بتاريــخ : 16 شتنبر 2018 / 22:33 بالصورة..بعدما جراو عليها من البولفار: إلهام دخلات في الأب ديالها عبد العزيز الستاتي | ثقافة و فنون
بالصورة..بعدما جراو عليها من البولفار: إلهام دخلات في الأب ديالها عبد العزيز الستاتي
بعد تعرضها لموقف محرج بمهرجان ''البولفار'' بالبيضاء، حملت إلهام العرباوي مسؤولية ما يقع لها لوالدها فنان الأغنية الشعبية ''عبد العزيز الستاتي'' من خلال تعليق نشرته عبر حسابه بالإنستغرام إلى جانب

''شوف تيفي:

بعد تعرضها لموقف محرج بمهرجان ''البولفار'' بالبيضاء، حملت إلهام العرباوي مسؤولية ما يقع لها لوالدها فنان الأغنية الشعبية ''عبد العزيز الستاتي'' من خلال تعليق نشرته عبر حسابه بالإنستغرام إلى جانب صورة والدها.

وكتبت إلهام العرباوي إلى جانب صورة الستاتي بطريقة عبرت من خلالها عن حزنها الشديد: ''كون كنتي كاع ميطراو بزاف ديال الحوايج لبنتك..''.

وتفاعل العديد من متتبعي إلهام العرباوي مع تدوينتها، حيث عبر العديد منهم عن حزنهم بسبب الإحباط الذي تعرضت له عقب طردها من منصة ''البولفار''، متمنين أن يقوم ''الستاتي'' بتشجيعها حتى تتقدم في المجال الفني.

 

‫شوف تيفي

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