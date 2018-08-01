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حادثة سير خطيرة بطريق آيت ملول وفرضيات عن وفاة 4 أفراد

بتاريــخ : 16 شتنبر 2018 / 22:27 حادثة سير خطيرة بطريق آيت ملول وفرضيات عن وفاة 4 أفراد | حوادث و حقوق
حادثة سير خطيرة بطريق آيت ملول وفرضيات عن وفاة 4 أفراد
وقعت حادثة سير خطيرة مساء اليوم الأحد بضواحي آيت ملول .

شوف تيفي

وقعت حادثة سير خطيرة  مساء  اليوم الأحد بضواحي آيت ملول. 

وخلفت حادثة السير، وفق مصادر إعلامية محلية، أربعة قتلى، بينهم امرأتان وستة جرحى  نتيجة للاصطدام العنيف بين ثلاث سيارات خفيفة.
وأضاف ذات المصادر، حسب المعطيات المتوفرة أن أسباب الحادث ترجع إلى السرعة المفرطة لسيارة خفيفة من نوع داسيا، كانت قادمة من مدينة تيزنيت في اتجاه مدينة أيت ملول، وهو ما أدى إلى عدم التحكم في المركبة أثناء عملية التجاوز مما عجل بها إلى اقتحام الحاجز الإسمنتي الفاصل بين الاتجاهين واصطدامها بشكل قوي مع سيارتين  في الاتجاه المعاكس.

كما أوضحت المصادر أن سيارات نقل الموتى شوهدت،  تحج إلى عين المكان لنقل الضحايا فيما تكلفت سيارة الإسعاف بنقل المصابين إلى مستعجلات المستشفى الإقليمي بإنزكان.

يذكر أن الحادث خلف حالة استنفار أمني ملحوظ على الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين آيت ملول وتيزنيت  وبالضبط على بعد ما يقارب 3 كلمترات  من مدخل مدينة أيت ملول التابع ترابيا لجماعة القليعة .

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شوف تيفي المغرب حادثة سير خطيرة طريق آيت ملول أنباء أربع وفيات

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