 صورة صادمة...تلاميذ يغامرون بحياتهم ويقطعون كيلومترات وسط تضاريس جبلية وعرة لبلوغ المدارس بإفران الأطلس الصغير ﻿
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صورة صادمة...تلاميذ يغامرون بحياتهم ويقطعون كيلومترات وسط تضاريس جبلية وعرة لبلوغ المدارس بإفران الأطلس الصغير

بتاريــخ : 16 شتنبر 2018 / 22:12 صورة صادمة...تلاميذ يغامرون بحياتهم ويقطعون كيلومترات وسط تضاريس جبلية وعرة لبلوغ المدارس بإفران الأطلس الصغير | مجتمع
صورة صادمة...تلاميذ يغامرون بحياتهم ويقطعون كيلومترات وسط تضاريس جبلية وعرة لبلوغ المدارس بإفران الأطلس الصغير
يعيش عدد من التلاميذ المتمدرسين بدوار ''السوق أوفلا'' بجماعة إفران الأطلس الصغير وسط ظروف جد صعبة ومزرية من أجل طلب العلم والوصول للمؤسسات التعليمية التي يتابعون فيها دراستهم.

شوف تيفي:إفران الأطلس الصغير

يعيش عدد من التلاميذ المتمدرسين بدوار ''السوق أوفلا'' بجماعة إفران الأطلس الصغير وسط ظروف جد صعبة ومزرية من أجل طلب العلم والوصول للمؤسسات التعليمية التي يتابعون فيها دراستهم.

وحسب مصادر جد مطلعة لقناة ''شوف تيفي''، فجل التلاميذ المنتمين للدوار السالف الذكر يواجهون مخاطر عديدة تهدد حياتهم، حيث يضطرون لقطع مسالك جبلية جد واعرة تصل لـ ''كيلومترات'' بشكل يومي ذهابا وإيابا وعلى ارتفاعات شاهقة لبلوغ حجرات الدرس ، وهو الأمر الذي يشكل خطرا كبيرا على سلامتهم الجسدية، ويضع أرواحهم على حافة الموت في أحيان كثيرة.

ودفع هذا الواقع المرير مجموعة من الفعاليات المدنية والحقوقية بالمنطقة إلى دق ناقوس الخطر، مطالبة بتوفير الظروف الملائمة لأطفال هذه القرى لمتابعة دراستهم مع التعجيل بإخراج مجموعة من الوعود التي سبق وأن سطرت من طرف جماعة إفران الأطلس الصغير وعدد من المؤسسات والشركاء لتخفيف العبء على تلاميذ وأطفال المنطقة المتمدرسين، متسائلين في ذات الوقت عن كيفية التحصيل والدراسة في مثل هذه الظروف القاسية.

وعلق أحد الفاعلين الجمعويين بالمنطقة على هذا الوضع قائلا: ''أن من يقطع مثل هذه المسالك الجبلية ذهابا وإيابا، لن يستطيع بتاتا التركيز داخل الفصول الدراسية بعد أن يكون التعب قد أخذ منه مأخذا وشتت تركيزه''.

وطالب ذات المتحدث، من كل الغيورين على حقل التعليم بالمغرب إلى الالتفات لأبناء هذه المنطقة لأنهم بالفعل يعانون الأمرين، ويتحدون وعورة الطبيعة ومخاطرها، مشيرا أن فصل الشتاء على الأبواب والمسلك الذي يسلكه التلاميذ نحو مدارسهم يعرف انتشارا كبيرا لعدد من الأودية التي قد تجرف أجسادهم في أي لحظة في حال لم يتم تدارك الموقف من طرف المسؤولين.

وعلاقة بالموضوع كشفت مصادر ''شوف تيفي''، أن جماعة إفران الأطلس الصغير صادقت خلال دورة شهر اكتوبر لسنة 2014 على اتفاقية شراكة بينها وبين الوكالة الوطنية لتنمية شجر الأركان من أجل بناء قنطرة للراجلين على أودية إفران باعتمادات مالية تقدر بـ 80 مليون سنتيم ،كان من شأنها أن تخفف عبء المسالك الوعرة على أبناء الجماعة ، لكن لأسباب مجهولة لم يتم إنجازها وظل مصيرها مجهولا ولم تظهر على أرض الواقع رغم مرور 4 سنوات على المصادقة عليها، الشيء الذي يثير العديد من علامات الاستفهام ويهدد حياة أطفال وتلاميذ أبرياء وينذر بوقوع كارثة إنسانية في حال تهاطلت التساقطات المطرية واجتاحت السيول المنطقة.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب إفران الأطلس الصغير صورة معاناة تلاميذ تسلق جبال وعرة مسافات طويلة سيرا على الأقدام بلوغ حجرات الدرس

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