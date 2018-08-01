عاجل..أم تسلم طفلها البالغ من العمر أربع سنوات لعشيقها لكي يمارس عليه الجنس بالعرائش+تفاصيل جد صادمة ستهز المغاربة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر حقوقي، أن المصالح الأمنية بمدينة العرائش، تحقق في هذه اللحظات من يومه الأحد، مع شابة، للاشتباه في قيام عشيقها البالغ من العمر 40 سنة، والموضوع تحت تدابير الحراسة النظرية،

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر حقوقي، أن المصالح الأمنية بمدينة العرائش، تحقق في هذه اللحظات من يومه الأحد، مع شابة، للاشتباه في قيام عشيقها البالغ من العمر 40 سنة، والموضوع تحت تدابير الحراسة النظرية، باغتصاب طفلها البالغ من العمر أربع سنوات.

وأوضح المصدر ذاته في كشفه عن التفاصيل الكاملة والخطيرة الخاصة بهذا الملف، أن الأمر يتعلق بالطفل ''ع'' البالغ من العمر أربع سنوات، تعرض للاغتصاب على يد عشيق والدته، مشيرا إلى أن الأم البالغة من العمر 36 سنة، كانت حسب التصريحات التي أدلى بها الضحية أمام الشرطة، تتركه بين يدي عشيقها الذي كان يمارس عليه الشذوذ الجنسي أمام أنظارها.

وأكد ذات المصدر أن الجمعية الحقوقية التي ينتمي لها، دخلت على الخط، ويتواجد أحد أعضائها في هذه اللحظات برفقة الطفل بمصلحة الشرطة القضائية، مبرزا أن عشيق الأم، كان يقوم بإيلاج عضوه الذكري بدبر الطفل، قبل أن يعمد إلى كيه على مستوى الوجه والعنق، مشددا في الوقت نفسه أن الاعتداء الجنسي على الطفل كان يتم أمام أنظار والدته.