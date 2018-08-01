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إدارة ترامب تطرد السفير الفلسطيني وأسرته وتغلق حسابات السلطة المصرفية

بتاريــخ : 16 شتنبر 2018 / 21:18 إدارة ترامب تطرد السفير الفلسطيني وأسرته وتغلق حسابات السلطة المصرفية | دولي
إدارة ترامب تطرد السفير الفلسطيني وأسرته وتغلق حسابات السلطة المصرفية
أمرت السلطات الأمريكية، اليوم الأحد، بطرد السفير الفلسطيني في واشنطن، حسام زملط وأسرته مع ضرورة مغادرة البلاد بصفة فورية.

شوف تيفي

أمرت السلطات الأمريكية، اليوم الأحد، بطرد السفير الفلسطيني في واشنطن، حسام زملط وأسرته مع ضرورة مغادرة البلاد بصفة فورية.

و جاء قرار الإدارة الأمريكية المفاجئ، بطرد أو ترحيل السفير الفلسطيني لديها وعائلته، بعد إغلاق البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في واشنطن.

كما قررت الإدارة الأمريكية إغلاق الحسابات البنكية للسفير الفلسطيني، وإلغاء تأشيرات عائلته.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية ''كان''، مساء اليوم، أنه بعد إغلاق الممثلية الفلسطينية في واشنطن، قررت الإدارة الأمريكية طرد أو ترحيل السفير الفلسطيني لديها، حسام زملط، وعائلته.

وأكدت القناة عبر موقعها الإلكتروني أن الإدارة الأمريكية قررت إغلاق الحسابات البنكية للسفير الفلسطيني، وألغت تأشيرات عائلته، وهو ما يعد إرضاء لإسرائيل.

وقال مسئول أمريكي بارز إن الإدارة الأمريكية تستعد لإظهار وإعلان ''صفقة القرن'' سواء وافق الطرف الفلسطيني أو رفض.

واعتبر ''زملط'' أنَّ “هذا إجراء غير مسبوق ومرفوض في العرف الدبلوماسي”، مشيرًا إلى إغلاقها الحسابات المصرفية أيضًا الخاصة بمكتب منظمة التحرير الفلسطينية.

واعتبر السفير الفلسطيني الإجراءات الأمريكية ''انتقام حقيقي من موقف القيادة الفلسطينية''.

وأكد زملط أنَّه يسكن في مدينة رام الله منذ شهر 5؛ بسبب قرارات الرئيس الأمريكي الأخيرة.

وأعلنت واشنطن إغلاق مكاتب منظمة التحرير، بجانب إلغاء تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ''أونروا'' وقطع المساعدات المالية عن السلطة ما عدا المساعدات العسكرية.

 

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